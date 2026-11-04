https://crimea.ria.ru/20261104/rossiya-nikomu-ne-ugrozhaet-i-stremitsya-k-sotrudnichestvu--putin-1160784901.html

Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин

Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин

Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает, а стремится к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T17:55

2026-11-04T17:55

2026-11-04T17:56

владимир путин (политик)

день народного единства

россия

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает, а стремится к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий премии за вклад в укрепление единства российской нации.Путин выразил надежду, что те, кто пока не готов к этому, воспользуются примером друзей России во многих странах мира, сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а наоборот, будут стремиться к сотрудничеству с РФ.В День народного единства Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Среди награжденных – граждане разных стран, в том числе Италии, Китая, Германии, Сербии, Мексики, Гамбии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день народного единства, россия, политика, общество