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Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает, а стремится к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T17:55
2026-11-04T17:55
2026-11-04T17:56
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает, а стремится к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий премии за вклад в укрепление единства российской нации.Путин выразил надежду, что те, кто пока не готов к этому, воспользуются примером друзей России во многих странах мира, сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а наоборот, будут стремиться к сотрудничеству с РФ.В День народного единства Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Среди награжденных – граждане разных стран, в том числе Италии, Китая, Германии, Сербии, Мексики, Гамбии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), день народного единства, россия, политика, общество
Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
Россия никогда никому не угрожала и стремится к сотрудничеству – Путин
17:55 04.11.2026 (обновлено: 17:56 04.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает, а стремится к сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий премии за вклад в укрепление единства российской нации.
"Россия никогда и никому не угрожала и не угрожает. Мы стремимся к сотрудничеству", - сказал глава государства.
Путин выразил надежду, что те, кто пока не готов к этому, воспользуются примером друзей России во многих странах мира, сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а наоборот, будут стремиться к сотрудничеству с РФ.
"Мы к этому готовы, мы к этому стремимся. Благодарим вас и всех людей во всем мире, которые хотят выстраивать отношения с Россией именно на этой почве, на этой базе. Благодарим их за такую позицию", - сказал президент.
В День народного единства Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Среди награжденных – граждане разных стран, в том числе Италии, Китая, Германии, Сербии, Мексики, Гамбии.
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