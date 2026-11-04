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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщается... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T14:32
2026-11-04T14:37
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщается на сайте Кремля.Вместе с президентом в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.В церемонии возложения также участвовали XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России" и центра "Воин".День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), день народного единства, новости, москва, кремль
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

14:32 04.11.2026 (обновлено: 14:37 04.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин возложил цветы к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому
Президент РФ В. Путин возложил цветы к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщается на сайте Кремля.
Вместе с президентом в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.
Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.
В церемонии возложения также участвовали XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России" и центра "Воин".
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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Владимир Путин (политик)День народного единстваНовостиМоскваКремль
 
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