https://crimea.ria.ru/20261104/putin-v-den-narodnogo-edinstva-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-mininu-i-pozharskomu-1160779731.html

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщается... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T14:32

2026-11-04T14:32

2026-11-04T14:37

владимир путин (политик)

день народного единства

новости

москва

кремль

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160779436_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_c96e0a85a44f6a907b76046662632872.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, сообщается на сайте Кремля.Вместе с президентом в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.В церемонии возложения также участвовали XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России" и центра "Воин".День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день народного единства, новости, москва, кремль