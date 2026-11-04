https://crimea.ria.ru/20261104/putin-rasskazal-detyam-o-svyatitele-luke-krymskom-1160783334.html

Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском

Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском

Президент России Владимир Путин рассказал детям, сопровождавшим его во время посещения выставки "Христианская традиция. Наши дни", о святителе Луке Крымском. Об РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:57

2026-11-04T16:57

2026-11-04T17:04

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал детям, сопровождавшим его во время посещения выставки "Христианская традиция. Наши дни", о святителе Луке Крымском. Об этом сообщает РИА НовостиГлава государства в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Вместе с президентом в церемонии приняли участие подопечные фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", кадеты, представители молодежных организаций и волонтеры. Юные участники церемонии присоединились к посещению главой государства выставки "Христианская традиция. Наши дни".Российский лидер у скульптуры, посвященной святителю Луке, рассказал ребятам о деятельности архиерея в качестве медика.Он также напомнил, что святителю за разработку новых методов лечения ранений после войны была вручена Сталинская премия.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Указом президента РФ от 9 июля 2026 года "О праздновании 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского (В. Ф. Войно-Ясенецкого)" образован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Юбилей святителя Луки будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор СимферополяИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), владимир путин (политик), история, крым, новости крыма, православие, россия, общество