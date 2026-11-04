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Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ
Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ
Любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России должны пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:13
2026-11-04T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России должны пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели "Народы России".Он отметил, что межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, поскольку эта сфера очень чувствительная и тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте – появляются новые, нередко крайне опасные вызовы.Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, день народного единства, новости, общество
Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ

Любые попытки разжигания межнациональной розни в РФ должны пресекаться – Путин

16:13 04.11.2026 (обновлено: 16:14 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВручение премий за вклад в укрепление единства российской нации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России должны пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели "Народы России".
"Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми", - сказал глава государства.
Он отметил, что межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, поскольку эта сфера очень чувствительная и тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте – появляются новые, нередко крайне опасные вызовы.
Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.
"Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и этносов, языков и их обычаев. Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга", - добавил президент.
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