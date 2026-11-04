https://crimea.ria.ru/20261104/putin-prizval-presekat-lyubye-popytki-podtachivat-stabilnost-v-rf-1160781969.html

Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ

Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ

Любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России должны пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:13

2026-11-04T16:13

2026-11-04T16:14

владимир путин (политик)

россия

день народного единства

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России должны пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели "Народы России".Он отметил, что межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, поскольку эта сфера очень чувствительная и тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте – появляются новые, нередко крайне опасные вызовы.Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2026

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владимир путин (политик), россия, день народного единства, новости, общество