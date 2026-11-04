https://crimea.ria.ru/20261104/putin-pribyl-na-vystavku-dusha-rossii-v-tsentre-mezhdunarodnoy-torgovli-1160781159.html

Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео

Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео

Президент РФ Владимир Путин в среду посещает выставку "Душа России", направленную на сохранение и актуализацию культурного наследия народов страны, развитие... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T15:42

2026-11-04T15:42

2026-11-04T15:54

владимир путин (политик)

новости

россия

выставка

день народного единства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в среду посещает выставку "Душа России", направленную на сохранение и актуализацию культурного наследия народов страны, развитие креативных индустрий и укрепление межрегионального и международного сотрудничества, передает РИА Новости.Экспозицию в Центре международной торговли (ЦМТ) подготовил фонд "Росконгресс", выставка проходит в рамках международной недели "Народы России".Обзорную экскурсию для главы государства проводит секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Миссия проекта - объединять культурный, творческий и предпринимательский потенциал регионов, превращая наследие народов России в ресурс развития креативной экономики. Задачей проекта является поддержка мастеров и производителей, развитие национальных брендов, привлечение инвестиций, создание деловых партнерств и продвижение российских продуктов на новые, в том числе международные, рынки.Кроме того, идея выставки - показать, как культурные традиции продолжают жить и обретают новые формы в современном искусстве, моде и дизайне.Экспозиция создана совместно с Русским географическим обществом (РГО) и организована по принципу компаса: Север, Юг, Запад и Восток объединены центральной композицией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), новости, россия, выставка, день народного единства