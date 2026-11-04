https://crimea.ria.ru/20261104/putin-predstaviteli-afriki-byli-priyatno-udivleny-religioznym-soglasiem-v-rf-1160780446.html

Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ

Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ

Представители стран Африки, принявшие участие в форуме Россия – Африка, были приятно удивлены религиозному и национальному согласию в РФ. Таким наблюдением... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T15:14

2026-11-04T15:14

2026-11-04T15:14

владимир путин (политик)

день народного единства

политика

африка

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москва

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители стран Африки, принявшие участие в форуме Россия – Африка, были приятно удивлены религиозному и национальному согласию в РФ. Таким наблюдением президент России Владимир Путин поделился с представителями религиозных конфессий, с которыми глава государства пообщался на Красной площади.Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.В ходе встречи председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин рассказал президенту о впечатлениях африканских гостей, которые были приятно удивлены тем, что в России царит национальное и религиозное согласие, хотя в стране проживают множество народностей и конфессий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/putin-v-den-narodnogo-edinstva-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-mininu-i-pozharskomu-1160779731.html

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африка

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день народного единства, политика, африка, новости, москва, кремль