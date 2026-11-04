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Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ
Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ
Представители стран Африки, принявшие участие в форуме Россия – Африка, были приятно удивлены религиозному и национальному согласию в РФ. Таким наблюдением... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T15:14
2026-11-04T15:14
владимир путин (политик)
день народного единства
политика
африка
новости
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители стран Африки, принявшие участие в форуме Россия – Африка, были приятно удивлены религиозному и национальному согласию в РФ. Таким наблюдением президент России Владимир Путин поделился с представителями религиозных конфессий, с которыми глава государства пообщался на Красной площади.Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.В ходе встречи председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин рассказал президенту о впечатлениях африканских гостей, которые были приятно удивлены тем, что в России царит национальное и религиозное согласие, хотя в стране проживают множество народностей и конфессий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), день народного единства, политика, африка, новости, москва, кремль
Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ

Представители стран Африки были приятно удивлены межрелигиозным согласием в РФ – Путин

15:14 04.11.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители стран Африки, принявшие участие в форуме Россия – Африка, были приятно удивлены религиозному и национальному согласию в РФ. Таким наблюдением президент России Владимир Путин поделился с представителями религиозных конфессий, с которыми глава государства пообщался на Красной площади.
Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
14:32
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе встречи председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин рассказал президенту о впечатлениях африканских гостей, которые были приятно удивлены тем, что в России царит национальное и религиозное согласие, хотя в стране проживают множество народностей и конфессий.
"Многие мне сказали об этом. Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это (согласие – ред.) один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали", - сказал Путин.
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День народного единства в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
12:10
Необыкновенное достижение: в чем главная сила русского народа
 
Владимир Путин (политик)День народного единстваПолитикаАфрикаНовостиМоскваКремль
 
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