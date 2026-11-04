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Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО
Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО
Представители более сотни народов России отмечены наградами за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:36
2026-11-04T16:36
день народного единства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители более сотни народов России отмечены наградами за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели "Народы России".Как отметил Путин, мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение.Он также подчеркнул, что наши предки, соотечественники, люди самых разных национальностей стали известными всему миру прежде всего как великие русские первопроходцы, труженики, воины, артисты, художники, ученые и изобретатели."И самобытное искусство всех народов нашей страны для всего мира, оно тоже русское", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день народного единства, владимир путин (политик), россия, общество, новости, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво
Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО

Представители более сотни народов РФ получили награды за отвагу и героизм на СВО – Путин

16:36 04.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители более сотни народов России отмечены наградами за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели "Народы России".
Как отметил Путин, мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение.
"Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей. Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленный на фронтах специальной военной операции", - сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что наши предки, соотечественники, люди самых разных национальностей стали известными всему миру прежде всего как великие русские первопроходцы, труженики, воины, артисты, художники, ученые и изобретатели.
"И самобытное искусство всех народов нашей страны для всего мира, оно тоже русское", - указал он.
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4 ноября 2026. Президент РФ Владимир Путин н - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
16:18
Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
 
День народного единстваВладимир Путин (политик)РоссияОбществоНовостиНовости СВОВетераны СВОГерои СВОУчастники СВО
 
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