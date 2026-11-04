https://crimea.ria.ru/20261104/predstaviteli-bolee-sotni-narodov-rossii-otmecheny-nagradami-na-svo-1160782751.html

Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО

Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО

Представители более сотни народов России отмечены наградами за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:36

2026-11-04T16:36

2026-11-04T16:36

день народного единства

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Представители более сотни народов России отмечены наградами за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели "Народы России".Как отметил Путин, мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение.Он также подчеркнул, что наши предки, соотечественники, люди самых разных национальностей стали известными всему миру прежде всего как великие русские первопроходцы, труженики, воины, артисты, художники, ученые и изобретатели."И самобытное искусство всех народов нашей страны для всего мира, оно тоже русское", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, владимир путин (политик), россия, общество, новости, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво