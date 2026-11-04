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Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"
Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах" - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"
В Судаке в неэксплуатируемом помещении кафе ночью вспыхнул пожар, на данный момент огонь потушен на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:48
2026-11-04T08:48
2026-11-04T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке в неэксплуатируемом помещении кафе ночью вспыхнул пожар, на данный момент огонь потушен на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.К тушению привлекались 10 человек и две единицы техники. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме В Алупке потушили горящий трансформатор Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
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Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"
В Судаке вспыхнул пожар в помещении кафе площадью 300 квадратных метров