https://crimea.ria.ru/20261104/popytki-zapada-raskolot-rossiyu-obrecheny-na-proval--deputaty-gd-1160775838.html

Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД

Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД

Недоброжелателям и врагам России никогда не удастся расколоть российский народ, несмотря на предпринимаемые ими попытки. Об этом РИА Новости заявили депутат... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T11:36

2026-11-04T11:36

2026-11-04T11:36

светлана журова

татьяна москалькова

россия

государственная дума рф

день народного единства

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Недоброжелателям и врагам России никогда не удастся расколоть российский народ, несмотря на предпринимаемые ими попытки. Об этом РИА Новости заявили депутат Госдумы Татьяна Москалькова и зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.Она отметила, что Россия сегодня проходит особый исторический период - отстаивает свою независимость, суверенитет, правду и справедливость. Сейчас, по словам депутата, особенно важно сплочение людей вокруг главных нравственных ценностей - жизни, семьи, исторических корней.Светлана Журова также выразила уверенность, что Россия пресечет любые попытки ее разделить.Она добавила, что Западу бесполезно манипулировать этой темой, так как они не понимают глубину. В России никогда не сложится ситуация, подобная той, что на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают первую помощь тем, кто говорит на русском, указала депутат.Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям отметил, что внешние силы на протяжении всей истории пытались расколоть российское общество, добиться расчленения России, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Но, как подчеркнул президент, единство народов стало важнейшим фактором укрепления национального суверенитета и сохранения самой России.Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество Единство народов является главным условием сохранения России – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана журова, татьяна москалькова, россия, государственная дума рф, день народного единства, общество, мнения