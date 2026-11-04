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Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД
Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД
Недоброжелателям и врагам России никогда не удастся расколоть российский народ, несмотря на предпринимаемые ими попытки. Об этом РИА Новости заявили депутат... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T11:36
2026-11-04T11:36
2026-11-04T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Недоброжелателям и врагам России никогда не удастся расколоть российский народ, несмотря на предпринимаемые ими попытки. Об этом РИА Новости заявили депутат Госдумы Татьяна Москалькова и зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.Она отметила, что Россия сегодня проходит особый исторический период - отстаивает свою независимость, суверенитет, правду и справедливость. Сейчас, по словам депутата, особенно важно сплочение людей вокруг главных нравственных ценностей - жизни, семьи, исторических корней.Светлана Журова также выразила уверенность, что Россия пресечет любые попытки ее разделить.Она добавила, что Западу бесполезно манипулировать этой темой, так как они не понимают глубину. В России никогда не сложится ситуация, подобная той, что на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают первую помощь тем, кто говорит на русском, указала депутат.Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям отметил, что внешние силы на протяжении всей истории пытались расколоть российское общество, добиться расчленения России, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Но, как подчеркнул президент, единство народов стало важнейшим фактором укрепления национального суверенитета и сохранения самой России.Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество Единство народов является главным условием сохранения России – Путин
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светлана журова, татьяна москалькова, россия, государственная дума рф, день народного единства, общество, мнения
Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД
Врагам РФ никогда не удастся расколоть российский народ – депутаты Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Недоброжелателям и врагам России никогда не удастся расколоть российский народ, несмотря на предпринимаемые ими попытки. Об этом РИА Новости заявили депутат Госдумы Татьяна Москалькова и зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.
"Попытки расколоть наше общество со стороны западных государств и тех, кто не заинтересован в укреплении российской государственности, постоянно происходят. Но наша государственная стратегия в области национальной политики, она как щит нашему единению и сохранению уважения ко всем народам. У наших недоброжелателей и врагов нет никакой возможности реализовать свой замысел и расколоть наши народы", - сказала Москалькова.
Она отметила, что Россия сегодня проходит особый исторический период - отстаивает свою независимость, суверенитет, правду и справедливость. Сейчас, по словам депутата, особенно важно сплочение людей вокруг главных нравственных ценностей - жизни, семьи, исторических корней.
Светлана Журова также выразила уверенность, что Россия пресечет любые попытки ее разделить.
"Запад в очередной раз пытается нас разъединить, а мы как раз на многонациональности своей соединяемся. Это, знаете, как ртуть. Раз - она рассыпается, а потом опять собирается. Вот это про нас", - сказала парламентарий.
Она добавила, что Западу бесполезно манипулировать этой темой, так как они не понимают глубину. В России никогда не сложится ситуация, подобная той, что на Украине, где запрещают русский язык и не оказывают первую помощь тем, кто говорит на русском, указала депутат.
"Мы бережно храним там свои традиции и обязательно сохраняем традиции наших малых народов, и языки… Понимаем, что это важно. И удивительно, что Украина всячески это искореняет, хотя понятно, что у них практически все говорили на русском", - добавила Журова.
Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям отметил, что внешние силы на протяжении всей истории пытались расколоть российское общество, добиться расчленения России, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Но, как подчеркнул президент, единство народов стало важнейшим фактором укрепления национального суверенитета и сохранения самой России.
Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времени.
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