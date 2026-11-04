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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T21:02
2026-11-04T21:02
2026-11-04T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 20.11. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ПВО и мобильные огневые группы сбили две воздушные цели над морем в районе Северной стороны.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе