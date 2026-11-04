Рейтинг@Mail.ru
Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/novyy-korruptsionnyy-skandal-na-ukraine-s-uchastiem-sbu-chto-izvestno-1160783181.html
Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно
Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно
Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T16:49
2026-11-04T16:55
украина
новости
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
коррупция
сбу (служба безопасности украины)
колл-центр
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/19/1145208139_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f673d1060a9382a046b950eac368a117.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.По данным ведомства, организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты, рассказали в НАБУ.Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек, добавили в агентстве.В рамках операции под названием "Карфаген". Прошли обыски. По данным СМИ, детективы антикоррупционных органов наведались к начальнику главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку, первому замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке и первого замглавы главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.Кроме того, был задержан замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/19/1145208139_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_25878415750dd409f453bb1c57e7e741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , коррупция, сбу (служба безопасности украины), колл-центр
Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно

На Украине выявили причастность СБУ и нацполиции к "крышеванию" колл-центров мошенников

16:49 04.11.2026 (обновлено: 16:55 04.11.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты СБУ
Солдаты СБУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды чиновникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.
Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты, рассказали в НАБУ.
Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.
В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек, добавили в агентстве.
В рамках операции под названием "Карфаген". Прошли обыски. По данным СМИ, детективы антикоррупционных органов наведались к начальнику главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку, первому замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке и первого замглавы главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.
Кроме того, был задержан замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаНовостиНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)КоррупцияСБУ (Служба безопасности Украины)Колл-центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля
16:57Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском
16:49Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно
16:36Представители более сотни народов России отмечены наградами на СВО
16:18Русский язык и русский народ остаются основой государственности РФ – Путин
16:13Путин призвал пресекать любые попытки подтачивать стабильность в РФ
16:03Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс
15:57В Севастополе почтили память защитников Отечества в День народного единства
15:42Путин на выставке "Душа России" в Центре международной торговли - видео
15:25Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
15:14Путин: представители Африки были приятно удивлены религиозным согласием в РФ
14:41США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
14:32Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 1:29
14:21В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
14:05"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
13:51Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали
13:22Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага
13:10Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением
12:48Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
12:32Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
Лента новостейМолния