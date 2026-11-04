https://crimea.ria.ru/20261104/novyy-korruptsionnyy-skandal-na-ukraine-s-uchastiem-sbu-chto-izvestno-1160783181.html

Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно

Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Новый коррупционный скандал на Украине с участием СБУ: что известно

Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T16:49

2026-11-04T16:49

2026-11-04T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) и нацполиции к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.По данным ведомства, организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты, рассказали в НАБУ.Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.В состав ОПГ входят по меньшей мере 12 человек, добавили в агентстве.В рамках операции под названием "Карфаген". Прошли обыски. По данным СМИ, детективы антикоррупционных органов наведались к начальнику главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку, первому замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке и первого замглавы главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.Кроме того, был задержан замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , коррупция, сбу (служба безопасности украины), колл-центр