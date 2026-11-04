https://crimea.ria.ru/20261104/novye-udary-po-ukraine-chto-porazheno-1160771466.html

Новые удары по Украине: что поражено

Новые удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Новые удары по Украине: что поражено

Российские Вооруженные силы в ходе ударов ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T08:24

2026-11-04T08:24

2026-11-04T08:24

удары по украине

украина

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ.Ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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