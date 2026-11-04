https://crimea.ria.ru/20261104/novye-udary-po-ukraine-chto-porazheno-1160771466.html
Новые удары по Украине: что поражено
Новые удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Новые удары по Украине: что поражено
Российские Вооруженные силы в ходе ударов ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:24
2026-11-04T08:24
2026-11-04T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ.Ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Новые удары по Украине: что поражено
На Украине поражены электроподстанции в двух областях и сухогруз под Одессой
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов поражены: в Киевской области – электроподстанция "Наливайковка" (750 кВ); в Житомирской области – электроподстанция "Чижовка" (110 кВ)" - говорится в сообщении.
Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.
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