https://crimea.ria.ru/20261104/novosti-svo-armiya-rossii-unichtozhaet-boevikov-i-tekhniku-vraga-1160778185.html

Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага

Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T13:22

2026-11-04T13:22

2026-11-04T13:22

новости сво

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили 1160 боевиков, а также свыше 100 единиц различной военной техники и более 900 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах восьми населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Противник потерял порядка 195 боевиков, 31 автомобиль, станцию РЭБ и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили свыше 220 военных, 14 автомобилей и четыре станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Киев потерял убитыми и ранеными свыше 180 солдат и офицеров и 31 автомобиль.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские формирования разбиты в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили 335 боевиков, три боевые бронемашины, семь автомобилей и две станция РЭБ.Военные группировки "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли до 200 военнослужащих и пять автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 30 военных ВСУ, 14 автомобилей и шесть станций РЭБ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Средствами противовоздушной обороны сбиты 972 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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