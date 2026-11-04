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Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света
Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света
В Крыму второй день подряд ограничена подача электроэнергии. В ночь на среду, 4 ноября, на полуострове была объявлена ракетная опасность, на востоке Крыма на... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T07:07
2026-11-04T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму второй день подряд ограничена подача электроэнергии. В ночь на среду, 4 ноября, на полуострове была объявлена ракетная опасность, на востоке Крыма на фоне беспилотной опасности работают силы ПВО. В Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Крымский мост закрыт уже около полутора часов. Общественный транспорт ходит с перебоями, полностью не вышли на линии троллейбусы.Причина масштабных отключений электричества в Крыму – авария за пределами полуострова, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом около шести часов утра была объявлена ракетная опасность, в Севастополе в начале седьмого утра прозвучали сирены воздушной тревоги, оповещение было дано в официальном канале губернатора Михаила Развожаева. Воздушную тревогу в Севастополе отменили около половины седьмого утра, угрозу ракетного удара по полуострову – в 6:45.По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом объявлена беспилотная опасность, на востоке Крыма работает ПВО.Как сообщили на горячей линии предприятия "Крымтроллейбус", из-за отсутствия электроэнергии на заправочных автостанциях автобусы, съехавшие с линии, не имеют возможности заправиться своевременно. В связи с полным отсутствием напряжения в контактной сети движения троллейбусных маршрутов сегодня не осуществляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости, электросети крыма, отключение электроэнергии
Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света

Крым второй день без света и под ударом ВСУ

07:07 04.11.2026 (обновлено: 07:49 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВид на гору Демерджи в Крыму
Вид на гору Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму второй день подряд ограничена подача электроэнергии. В ночь на среду, 4 ноября, на полуострове была объявлена ракетная опасность, на востоке Крыма на фоне беспилотной опасности работают силы ПВО. В Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Крымский мост закрыт уже около полутора часов. Общественный транспорт ходит с перебоями, полностью не вышли на линии троллейбусы.
Причина масштабных отключений электричества в Крыму – авария за пределами полуострова, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии. Просим сохранять спокойствие, доверять проверенный источникам информации", – написал он в своем Telegram-канале.

По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом около шести часов утра была объявлена ракетная опасность, в Севастополе в начале седьмого утра прозвучали сирены воздушной тревоги, оповещение было дано в официальном канале губернатора Михаила Развожаева. Воздушную тревогу в Севастополе отменили около половины седьмого утра, угрозу ракетного удара по полуострову – в 6:45.
По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом объявлена беспилотная опасность, на востоке Крыма работает ПВО.
Как сообщили на горячей линии предприятия "Крымтроллейбус", из-за отсутствия электроэнергии на заправочных автостанциях автобусы, съехавшие с линии, не имеют возможности заправиться своевременно. В связи с полным отсутствием напряжения в контактной сети движения троллейбусных маршрутов сегодня не осуществляется.
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