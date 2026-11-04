https://crimea.ria.ru/20261104/novosti-kryma-poluostrov-pod-atakoy-vsu-vtoroy-den-bez-sveta-1160770665.html

Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света

Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Новости Крыма: полуостров под атакой ВСУ второй день без света

В Крыму второй день подряд ограничена подача электроэнергии. В ночь на среду, 4 ноября, на полуострове была объявлена ракетная опасность, на востоке Крыма на... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T07:07

2026-11-04T07:07

2026-11-04T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму второй день подряд ограничена подача электроэнергии. В ночь на среду, 4 ноября, на полуострове была объявлена ракетная опасность, на востоке Крыма на фоне беспилотной опасности работают силы ПВО. В Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Крымский мост закрыт уже около полутора часов. Общественный транспорт ходит с перебоями, полностью не вышли на линии троллейбусы.Причина масштабных отключений электричества в Крыму – авария за пределами полуострова, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом около шести часов утра была объявлена ракетная опасность, в Севастополе в начале седьмого утра прозвучали сирены воздушной тревоги, оповещение было дано в официальном канале губернатора Михаила Развожаева. Воздушную тревогу в Севастополе отменили около половины седьмого утра, угрозу ракетного удара по полуострову – в 6:45.По информации официального канала ГУ МЧС по Крыму, над полуостровом объявлена беспилотная опасность, на востоке Крыма работает ПВО.Как сообщили на горячей линии предприятия "Крымтроллейбус", из-за отсутствия электроэнергии на заправочных автостанциях автобусы, съехавшие с линии, не имеют возможности заправиться своевременно. В связи с полным отсутствием напряжения в контактной сети движения троллейбусных маршрутов сегодня не осуществляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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