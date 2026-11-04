https://crimea.ria.ru/20261104/nesokrushimyy-monolit-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1160772756.html

Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства

Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства

Любовь к Отечеству, общая судьба и ценности объединяют все народы России, в этом и состоит несокрушимый монолит ее единства. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T09:31

2026-11-04T09:31

2026-11-04T09:31

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любовь к Отечеству, общая судьба и ценности объединяют все народы России, в этом и состоит несокрушимый монолит ее единства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Как отметил глава РК, каждый народ – часть великой симфонии России, каждый вносит в нее свои неповторимые ноты. Но всех объединяет одно и самое сильное чувство – любовь к Отечеству, которая неотделима от любви к своей малой Родине, к своей семье, родным и близким.Он отметил, что благодаря силе единства была остановлена смута девяностых годов, страна укрепилась, вернулась в высшую лигу великих мировых держав.Благодаря этой силе началось воссоединение русских земель. Возвратился домой Крым, а за ним последовали Донбасс и Новороссия, подчеркнул глава республики.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравительном обращении, отметил, что День народного единства олицетворяет мудрость российского народа — главной ценности Русского мира, его преданность и беззаветную любовь к общему Отечеству.Долг нынешних поколений перед велики предками — сохранить Родину, защитить ее от украинского нацизма, приумножать ее материальные и духовные богатства, подчеркнул Константинов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил горожан с праздником, отметив, что в России живут люди разных культур и традиций, но Отечество у нас одно на всех.Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времениСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, крым, новости крыма, новости севастополя, севастополь, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев