https://crimea.ria.ru/20261104/nesokrushimyy-monolit-krymchan-pozdravili-s-dnem-narodnogo-edinstva-1160772756.html
Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства
Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства
Любовь к Отечеству, общая судьба и ценности объединяют все народы России, в этом и состоит несокрушимый монолит ее единства. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:31
2026-11-04T09:31
2026-11-04T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любовь к Отечеству, общая судьба и ценности объединяют все народы России, в этом и состоит несокрушимый монолит ее единства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Как отметил глава РК, каждый народ – часть великой симфонии России, каждый вносит в нее свои неповторимые ноты. Но всех объединяет одно и самое сильное чувство – любовь к Отечеству, которая неотделима от любви к своей малой Родине, к своей семье, родным и близким.Он отметил, что благодаря силе единства была остановлена смута девяностых годов, страна укрепилась, вернулась в высшую лигу великих мировых держав.Благодаря этой силе началось воссоединение русских земель. Возвратился домой Крым, а за ним последовали Донбасс и Новороссия, подчеркнул глава республики.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравительном обращении, отметил, что День народного единства олицетворяет мудрость российского народа — главной ценности Русского мира, его преданность и беззаветную любовь к общему Отечеству.Долг нынешних поколений перед велики предками — сохранить Родину, защитить ее от украинского нацизма, приумножать ее материальные и духовные богатства, подчеркнул Константинов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил горожан с праздником, отметив, что в России живут люди разных культур и традиций, но Отечество у нас одно на всех.Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времениСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства
Общая судьба и ценности составляют несокрушимый монолит единства России – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Любовь к Отечеству, общая судьба и ценности объединяют все народы России, в этом и состоит несокрушимый монолит ее единства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
Как отметил глава РК, каждый народ – часть великой симфонии России, каждый вносит в нее свои неповторимые ноты. Но всех объединяет одно и самое сильное чувство – любовь к Отечеству, которая неотделима от любви к своей малой Родине, к своей семье, родным и близким.
"Нас объединяет общая судьба и общие ценности, верность наследию предков и готовность плечом к плечу встать на защиту своей страны. Все это и составляет тот несокрушимый монолит единства, на котором стоит Россия и который безуспешно пытались разрушить враги", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он отметил, что благодаря силе единства была остановлена смута девяностых годов, страна укрепилась, вернулась в высшую лигу великих мировых держав.
Благодаря этой силе началось воссоединение русских земель. Возвратился домой Крым, а за ним последовали Донбасс и Новороссия, подчеркнул глава республики.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравительном обращении, отметил, что День народного единства олицетворяет мудрость российского народа — главной ценности Русского мира, его преданность и беззаветную любовь к общему Отечеству.
"Веками объединение помогало нашим предкам сохранять и развивать Россию, достойно справляться со всеми испытаниями, которые регулярно подбрасывали разного рода недруги. Народное единство — залог наших будущих глобальных достижений: Победы в СВО и успешного построения новой сильной, суверенной России", - написал он в своем канале в МАКС.
Долг нынешних поколений перед велики предками — сохранить Родину, защитить ее от украинского нацизма, приумножать ее материальные и духовные богатства, подчеркнул Константинов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил горожан с праздником, отметив, что в России живут люди разных культур и традиций, но Отечество у нас одно на всех.
"Наши защитники каждый день выполняют задачи на фронтах специальной военной операции — и там нет национальностей, есть боевое братство. И в тылу то же самое. В Севастополе люди помогают друг другу, не спрашивая, кто ты и откуда. Стоять плечом к плечу — в этом сила Севастополя, сила России", - подчеркнул он.
Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времени
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