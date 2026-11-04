https://crimea.ria.ru/20261104/neobyknovennoe-dostizhenie-v-chem-glavnaya-sila-russkogo-naroda-1160776191.html

Необыкновенное достижение: в чем главная сила русского народа

Необыкновенное достижение: в чем главная сила русского народа - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Необыкновенное достижение: в чем главная сила русского народа

Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в своем составе культуры и народы. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ,... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T12:10

2026-11-04T12:10

2026-11-04T12:10

константин затулин

государственная дума рф

россия

общество

новости

мнения

леонид калашников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Русский народ силен тем, что умеет объединять и сохранять в своем составе культуры и народы. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Он напомнил, что в ХХ веке Россия распадалась дважды: после революции 1917 года и в результате распада СССР в 1991 году.В этой связи Затулин подчеркнул, сейчас важно не допустить иллюзий, сомнений и позывов к тому, чтобы расшатывать изнутри многонациональное единство и стабильность в России.Он указал, что сейчас попытки извне расшатать единство россиян предпринимаются в контексте специальной военной операции на Украине.Депутат добавил, что гражданам России нужно быть мудрыми для того, чтобы никто не мог воспользоваться внутренними распрями.Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников указал на необходимость отдать должное президенту РФ Владимиру Путину, который много потрудился над тем, чтобы врагам России не удалось ее расколоть.Калашников также добавил, что Украине не повезло с руководителями, и в стране националисты взяли власть. При этом, по его словам, опыт прошлого показывает, что Россия и Украина - единый народ.Президент России Владимир Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям отметил, что внешние силы на протяжении всей истории пытались расколоть российское общество, добиться расчленения России, чтобы избавиться от конкуренции на международной арене. Но, как подчеркнул президент, единство народов стало важнейшим фактором укрепления национального суверенитета и сохранения самой России.Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившему конец Смутному времениСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства Путин: внешние силы всегда пытались расколоть российское общество Единство народов является главным условием сохранения России – Путин

https://crimea.ria.ru/20261104/popytki-zapada-raskolot-rossiyu-obrecheny-na-proval--deputaty-gd-1160775838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин затулин, государственная дума рф, россия, общество, новости, мнения, леонид калашников