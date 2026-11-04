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Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин

Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин

Народ России объединился в искренней и действенной поддержке бойцов специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T17:26

2026-11-04T17:26

2026-11-04T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Народ России объединился в искренней и действенной поддержке бойцов специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград и премий.Он добавил, что в РФ люди разных национальностей, культур и вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом."Они знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно", - подчеркнул президент.В День народного единства Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.Премия президента РФ за 2026 год присуждена управляющему директору унитарной некоммерческой организации "Фонд гуманитарных проектов" Ивану Есину.Орден Почета вручен президенту непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому.Проректору по науке межгосударственной образовательной организации высшего образования "Российско - Армянский университет" Паркеву Аветисяну, президенту итальянской благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато, руководителю информационно аналитического центра "Институт Евразийской политики" Максиму Крамаренко и настоятелю Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Торонто, протоиерею Владимиру Мальченко вручены ордена Дружбы.Эта же награда присуждена генеральному директору китайской международной инвестиционной кампании "Чэнтун" Лицюнь Чжоу, а также председателю координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухре Шидаковой.Медалью Пушкина отмечена деятельность директора дома культуры "Мексика - Россия" Каролины Гаспар Рамирес, генерального директора компании "Спейс Нал" республики Корея Чжон А Кима, почетного консула РФ в Гамбии Момоду Ламин Манги.Кроме того, эта награда вручена министру научно-технологического развития высшего образования республики Сербской Драго Мастиловичу, председателю Синодальной исторической комиссии Белорусского Экзархата Московского Патриархата, протоиерею Александру Романчуку и руководителю российско-германского форума "Бисмарк - диалог" Александру Фон Бисмарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, общество, день народного единства, награды