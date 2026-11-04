https://crimea.ria.ru/20261104/na-kubani-umer-novorozhdennyy--na-medikov-vozbudili-delo-1160773687.html

На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело

На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело - РИА Новости Крым, 04.11.2026

На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти новорожденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T09:50

2026-11-04T09:50

2026-11-04T09:50

кубань

краснодарский край

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти новорожденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данному факту расследуется уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству краевого управления СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия