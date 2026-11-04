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На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело
На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело - РИА Новости Крым, 04.11.2026
На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело
В Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти новорожденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:50
2026-11-04T09:50
2026-11-04T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти новорожденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данному факту расследуется уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству краевого управления СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело
Младенец умер в Краснодарском крае – в отношении медиков возбуждено уголовное дело