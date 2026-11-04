https://crimea.ria.ru/20261104/na-kubani-podryadchik-vzyal-s-zakazchika-25-mln-rubley-za-neulozhenyy-asfalt-1160774433.html

На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт

На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт - РИА Новости Крым, 04.11.2026

На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт

В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T19:56

2026-11-04T19:56

2026-11-04T19:56

кубань

краснодарский край

мошенничество

происшествия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/12/1145784350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b15ae195c91196f6477aa730dfdb4cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.Чтобы создать видимость выполнения своих обязательств, мужчина привлек рабочих, но расходы на материалы и технику не покрывал - их оплачивала сама заказчица.Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мошенничество, происшествия, новости