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На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт - РИА Новости Крым, 04.11.2026
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T19:56
2026-11-04T19:56
2026-11-04T19:56
кубань
краснодарский край
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.Чтобы создать видимость выполнения своих обязательств, мужчина привлек рабочих, но расходы на материалы и технику не покрывал - их оплачивала сама заказчица.Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, мошенничество, происшествия, новости
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
На Кубани будут судить подрядчика за мошенничество на 2,5 млн рублей при укладке асфальта