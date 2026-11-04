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На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт - РИА Новости Крым, 04.11.2026
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T19:56
2026-11-04T19:56
кубань
краснодарский край
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.Чтобы создать видимость выполнения своих обязательств, мужчина привлек рабочих, но расходы на материалы и технику не покрывал - их оплачивала сама заказчица.Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, мошенничество, происшествия, новости
На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт

На Кубани будут судить подрядчика за мошенничество на 2,5 млн рублей при укладке асфальта

19:56 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАсфальт. Архивное фото
Асфальт. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае предприниматель ответит в суде за то, что взял с заказчика 2,5 миллиона рублей за укладку асфальта, но не выполнил работы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
"39-летний индивидуальный предприниматель из Новороссийска заключил договор с местной жительницей города-героя на укладку асфальтобенного покрытия на двух объектах и получил от нее 2,5 млн рублей. Однако у него не было ни техники, ни материалов, ни собственной бригады", - говорится в сообщении.
Чтобы создать видимость выполнения своих обязательств, мужчина привлек рабочих, но расходы на материалы и технику не покрывал - их оплачивала сама заказчица.
Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
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КубаньКраснодарский крайМошенничествоПроисшествияНовости
 
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