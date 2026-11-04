https://crimea.ria.ru/20261104/kto-predstavit-rossiyu-na-vstreche-s-melaniey-tramp--zayavlenie-kremlya-1160783827.html

Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля

Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T17:10

2026-11-04T17:10

2026-11-04T17:10

меланья трамп

сша

дмитрий песков

украина

россия

политика

переговоры

кирилл дмитриев

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник на сайте американской администрации появилась информация о том, что Мелания Трамп в четверг в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках.Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатами Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, сша, дмитрий песков, украина, россия, политика, переговоры, кирилл дмитриев, яна лантратова