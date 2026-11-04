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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
Вечером в среду у Крымского моста снова растет очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T18:06
2026-11-04T18:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста снова растет очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас - очередь снова растет

18:06 04.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в среду у Крымского моста снова растет очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди нет", – сказано в сообщении по состоянию на 18.00.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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