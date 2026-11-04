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Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261104/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-transportnom-perekhode-1160771743.html
Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе
Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе
Крымский мост закрыт для движения транспорта уже в течение трех часов. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:40
2026-11-04T08:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта уже в течение трех часов. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в 5.38", – говорится в сообщении.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керченский пролив, керчь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе

Крымский мост перекрыт в течение трех часов

08:40 04.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта уже в течение трех часов. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в 5.38", – говорится в сообщении.
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Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерченский проливКерчьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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