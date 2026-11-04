https://crimea.ria.ru/20261104/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-transportnom-perekhode-1160771743.html

Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе

Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на транспортном переходе

Крымский мост закрыт для движения транспорта уже в течение трех часов. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T08:40

2026-11-04T08:40

2026-11-04T08:40

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта уже в течение трех часов. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в 5.38", – говорится в сообщении.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/novosti-kryma-poluostrov-pod-atakoy-vsu-vtoroy-den-bez-sveta-1160770665.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керченский пролив, керчь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма