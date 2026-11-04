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Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября
Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября
Утром в среду у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:45
2026-11-04T09:45
2026-11-04T09:45
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожнихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября
Крымский мост сейчас - с двух сторон скопилась часовая очередь