https://crimea.ria.ru/20261104/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-11-chasam-4-noyabrya-1160775341.html

Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября

Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября

Утром в среду у Крымского моста продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T11:05

2026-11-04T11:05

2026-11-04T11:16

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крым

крымский мост

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/situatsiya-so-svetom-v-krymu-i-sevastopole-grafiki-otklyucheniy-ne-rabotayut-1160774175.html

крым

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крым, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань