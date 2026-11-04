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Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября
Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября
Утром в среду у Крымского моста продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T11:05
2026-11-04T11:16
ситуация на дорогах крыма
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крым
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керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261104/situatsiya-so-svetom-v-krymu-i-sevastopole-grafiki-otklyucheniy-ne-rabotayut-1160774175.html
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Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября

Крымский мост сейчас - к 11 часам 4 ноября в двухчасовой очереди стоят 750 машин

11:05 04.11.2026 (обновлено: 11:16 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста продолжают расти очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 5.38 в среду и восстановлено в 9.12.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 500 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 11.00.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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