https://crimea.ria.ru/20261104/krymskiy-most-otkryt-1160771590.html
Крымский мост открыт после трехчасовой приостановки движения
Крымский мост открыт после трехчасовой приостановки движения - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Крымский мост открыт после трехчасовой приостановки движения
Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:12
2026-11-04T09:12
2026-11-04T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по Крымскому мосту перекрыли в 5.38.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост открыт после трехчасовой приостановки движения
Крымский мост открыт
09:12 04.11.2026 (обновлено: 09:31 04.11.2026)