https://crimea.ria.ru/20261104/krym-bez-sveta-minenergo-rf-derzhit-na-kontrole-situatsiyu-s-elektrosnabzheniem-1160777859.html

Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением

Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением

Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя, сообщили в канале ведомства в МАКС. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T13:10

2026-11-04T13:10

2026-11-04T13:15

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя, сообщили в канале ведомства в МАКС."В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Российской Федерации. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Для скорейшей ликвидации последствий атаки и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.В Крыму ночью произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами Крыма, сообщило предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.В ряде городов и районов Крыма будет ограничено водоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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