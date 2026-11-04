Рейтинг@Mail.ru
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261104/kiev-zhdet-syurpriz-kak-izmenitsya-pozitsiya-trampa-po-ukraine-posle-vyborov-1160776753.html
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T12:48
2026-11-04T14:34
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
политика
константин косачев
мнения
совет федерации
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/12/1148821139_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_dbbf4869e7de0ca0d41f8545f76dad58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее американские СМИ сообщили, что по результатам промежуточных выборов Демократическая партия установит контроль над обеими палатами Конгресса.Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, в результате выборов в Конгресс власть отнюдь не перешла от президента к парламенту. И белый дом, и Конгресс сохраняют свои полномочия и будут пользоваться ими в полный рост.По мнению политика, "сюрприз" ждет скорее тех, кто ставил на поражение партии действующего президента США во внешнеполитическом плане, то есть прежде всего, Киев и его европейских кураторов.Более того, по мнению Косачева, американский лидер был бы заинтересован показать какие-то результаты своей проактивной позиции уже к возможному трехстороннему саммиту глав России, США и Китая 18-19 ноября в КНР.Это не означает, что Трамп будет более лоялен к России, но точно нацелен на результат, на пути к которому сегодня стоит не Москва, а Киев и Европа, подытожил Косачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/12/1148821139_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a2f088f20bf62b6c629d2c120b2e23a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, политика, константин косачев, мнения, совет федерации
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов

Позиция Трампа по Украине может ужесточиться после выборов в Конгресс – Косачев

12:48 04.11.2026 (обновлено: 14:34 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее американские СМИ сообщили, что по результатам промежуточных выборов Демократическая партия установит контроль над обеими палатами Конгресса.
Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, в результате выборов в Конгресс власть отнюдь не перешла от президента к парламенту. И белый дом, и Конгресс сохраняют свои полномочия и будут пользоваться ими в полный рост.
По мнению политика, "сюрприз" ждет скорее тех, кто ставил на поражение партии действующего президента США во внешнеполитическом плане, то есть прежде всего, Киев и его европейских кураторов.
"Их ждет не более податливый и скованный Трамп, а более решительный и уже не оглядывающийся на выборы. При всей важности Конгресса, роль президента США во внешней политике приоритетна, и Трамп об этом знает лучше всех других, вместе взятых. Поэтому можно ожидать скорее продолжения – а то и ужесточения – линии Вашингтона в украинском конфликте", - считает вице-спикер Совфеда.
Более того, по мнению Косачева, американский лидер был бы заинтересован показать какие-то результаты своей проактивной позиции уже к возможному трехстороннему саммиту глав России, США и Китая 18-19 ноября в КНР.
"Сама ставка Киева, Брюсселя, Лондона и других европейских столиц на победу демократов делает их союзниками главных врагов Трампа – а это именно демпартия. А потому - два года жесткого Трампа им гарантированы", – подчеркнул он.
Это не означает, что Трамп будет более лоялен к России, но точно нацелен на результат, на пути к которому сегодня стоит не Москва, а Киев и Европа, подытожил Косачев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаПолитикаКонстантин КосачевМненияСовет Федерации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41США не будут применять ядерное оружие против Ирана – Трамп
14:32Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
14:21В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
14:05"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 дней
13:51Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали
13:22Новости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врага
13:10Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением
12:48Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
12:32Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
12:10Необыкновенное достижение: в чем главная сила русского народа
11:49ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
11:36Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД
11:20Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
11:05Крымский мост сейчас - обстановка к 11 часам 4 ноября
10:37В Крыму ограничили движение электричек на ряде маршрутов
10:09Свет в Крыму и Севастополе: графики отключений не работают
10:02Выборы в США: республиканцы теряют контроль над обеими палатами
09:50На Кубани умер новорожденный – на медиков возбудили дело
09:45Крымский мост сейчас - обстановка после открытия движения 4 ноября
09:31Несокрушимый монолит: крымчан поздравили с Днем народного единства
Лента новостейМолния