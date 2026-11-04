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Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T12:48
2026-11-04T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее американские СМИ сообщили, что по результатам промежуточных выборов Демократическая партия установит контроль над обеими палатами Конгресса.Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, в результате выборов в Конгресс власть отнюдь не перешла от президента к парламенту. И белый дом, и Конгресс сохраняют свои полномочия и будут пользоваться ими в полный рост.По мнению политика, "сюрприз" ждет скорее тех, кто ставил на поражение партии действующего президента США во внешнеполитическом плане, то есть прежде всего, Киев и его европейских кураторов.Более того, по мнению Косачева, американский лидер был бы заинтересован показать какие-то результаты своей проактивной позиции уже к возможному трехстороннему саммиту глав России, США и Китая 18-19 ноября в КНР.Это не означает, что Трамп будет более лоялен к России, но точно нацелен на результат, на пути к которому сегодня стоит не Москва, а Киев и Европа, подытожил Косачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение Лавров назвал цель призывов к перемирию на Украине
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, политика, константин косачев, мнения, совет федерации
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов
Позиция Трампа по Украине может ужесточиться после выборов в Конгресс – Косачев
12:48 04.11.2026 (обновлено: 14:34 04.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее американские СМИ сообщили, что по результатам промежуточных выборов Демократическая партия установит контроль над обеими палатами Конгресса.
Как отметил Косачев в своем Telegram-канале, в результате выборов в Конгресс власть отнюдь не перешла от президента к парламенту. И белый дом, и Конгресс сохраняют свои полномочия и будут пользоваться ими в полный рост.
По мнению политика, "сюрприз" ждет скорее тех, кто ставил на поражение партии действующего президента США во внешнеполитическом плане, то есть прежде всего, Киев и его европейских кураторов.
"Их ждет не более податливый и скованный Трамп, а более решительный и уже не оглядывающийся на выборы. При всей важности Конгресса, роль президента США во внешней политике приоритетна, и Трамп об этом знает лучше всех других, вместе взятых. Поэтому можно ожидать скорее продолжения – а то и ужесточения – линии Вашингтона в украинском конфликте", - считает вице-спикер Совфеда.
Более того, по мнению Косачева, американский лидер был бы заинтересован показать какие-то результаты своей проактивной позиции уже к возможному трехстороннему саммиту глав России, США и Китая 18-19 ноября в КНР.
"Сама ставка Киева, Брюсселя, Лондона и других европейских столиц на победу демократов делает их союзниками главных врагов Трампа – а это именно демпартия. А потому - два года жесткого Трампа им гарантированы", – подчеркнул он.
Это не означает, что Трамп будет более лоялен к России, но точно нацелен на результат, на пути к которому сегодня стоит не Москва, а Киев и Европа, подытожил Косачев.
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