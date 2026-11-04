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Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября
Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября
В Крыму в связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в школах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T17:20
2026-11-04T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в школах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его информации, администрации в муниципальных образованиях самостоятельно принимают решение о режиме работы детских садов – в зависимости от оперативной обстановки. "Уважаемые крымчане! Прошу всех отнестись с пониманием к ситуации. Все службы на своих местах, работа по восстановлению электричества ведется без остановки. Благодарю всех за терпение и доверие! Ориентируйтесь только на официальные источники информации", - заключил Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что и севастопольские школьники вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут. При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме, добавил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях. В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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сергей аксенов, школа, крым, новости крыма, срочные новости крыма, каникулы
Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября

Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября

17:20 04.11.2026 (обновлено: 17:26 04.11.2026)
 
© Глава администрации Алушты Галина ОгневаШкольный класс
Школьный класс
© Глава администрации Алушты Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в связи со сложившейся непростой обстановкой принято решение продлить каникулы в школах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Предварительно, на занятия ребят будут ждать в понедельник, 9 ноября. О других или новых изменениях будет сообщено дополнительно", - написал он в своем канале в МАКС.
По его информации, администрации в муниципальных образованиях самостоятельно принимают решение о режиме работы детских садов – в зависимости от оперативной обстановки.
"Уважаемые крымчане! Прошу всех отнестись с пониманием к ситуации. Все службы на своих местах, работа по восстановлению электричества ведется без остановки. Благодарю всех за терпение и доверие! Ориентируйтесь только на официальные источники информации", - заключил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что и севастопольские школьники вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут. При этом детские сады продолжат работу в штатном режиме, добавил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях. В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.
Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.
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