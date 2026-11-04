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Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби

Глобальных изменений сама по себе трехсторонняя встреча в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине не принесет, однако благодаря ей остается потенциал... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T07:43

2026-11-04T07:43

2026-11-04T07:43

денис батурин

мнения

переговоры

россия

сша

дональд трамп

выборы

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Глобальных изменений сама по себе трехсторонняя встреча в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине не принесет, однако благодаря ей остается потенциал повышения статуса переговоров. И что будет после, во многом зависит от того, каким выйдет президент США Дональд Трамп из выборов 3 ноября, то есть будет ли готов следовать своей политике, даже если Конгресс станет ему недружественным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Денис Батурин.Спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф ранее сообщил, что трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в Абу-Даби 10 и 11 ноября.По мнению Батурина, ждать каких-то тектонических сдвигов в вопросе урегулирования украинского конфликта непосредственно от этой встречи не приходится."Я думаю, что глобальных изменений не будет. Причин несколько. Во-первых, переговоры заявлены на уровне технических групп", – заметил Батурин.При этом потенциал повышения статуса переговоров остается, но как продолжится процесс далее, будет во много зависеть от того, как завершатся выборы в США 3 ноября и, главное, каким выйдет из этих событий нынешний лидер Америки.Все очень взаимосвязано, и не случайно, соглашаясь на трехсторонние переговоры, Российская Федерация заявила, что пройти они должны в десятых числах ноября, то есть после выборов в Соединенных Штатах, подчеркнул политолог.При этом согласие было дано после того, как спецпосланник Стив Уиткофф побывал сначала в норвежской столице Осло, где встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и главой украинского режима Владимиром Зеленским, а потом в Москве, куда прибыл изложить президенту РФ позицию противоположной стороны, добавил политолог."Но надо понимать, с кем на самом деле велись переговоры в Норвегии. Зачем Уиткоффу встречаться в присутствии Стубба и Стере с Зеленским? С ним он мог встретиться в любом другом месте. Дело в том, что Стубб – это тот, кто пользуется определенным доверием со стороны Дональда Трампа и представляет Европу. А Норвегия – это место, где правит Король Хокон VIII, кровный родственник королевского дома Великобритании. А это значит, Зеленский и Уиткофф фактически встречались там с представителями Великобритании", – сказал Батурин.России и США придется принуждать Европу к миру – мнение Во всех этих этапах Трампу нужно было поучаствовать в той или иной степени, все их достойно пройти, чтобы переговорный процесс по Украине стал лично для него своеобразной точкой опоры в политике и карьере. То есть событием, которым он мог бы хотя бы показать, что украинский конфликт, который завершить он не в силах, все же подходит к концу при его непосредственном участии, отметил политолог."А теперь ему надо будет пройти еще одно испытание – саммит АТЭС 18 – 19 ноября, куда он приедет уже и после выборов в Конгресс, и после очередного раунда переговоров в Абу-Даби. И там еще и Си Цзиньпин посмотрит, с каким потенциалом приезжает туда Трамп", – заключил эксперт.Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на планируемой встрече в Абу-Даби стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Напомним, на прошлой неделе в Осло состоялась встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой украинского режима Владимиром Зеленским в присутствии президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.На следующий день представитель Соединенных Штатов направился в Санкт-Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, представив ему документы с подходами решения украинского конфликта. Российский лидер в рамках этой встречи подтвердил готовность Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение Мелания Трамп встретится с представителями России и Украины в Белом доме

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денис батурин, мнения, переговоры, россия, сша, дональд трамп, выборы, украина, политика