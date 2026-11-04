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Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
Глагол "могнуть" может стать кандидатом на звание "Слово 2026 года" прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории, сообщила РИА... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T20:31
2026-11-04T20:31
2026-11-04T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Глагол "могнуть" может стать кандидатом на звание "Слово 2026 года" прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории, сообщила РИА Новости эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева.Британский словарь Collins ранее выбрал словом года mogging — понятие, возникшее в интернет-среде и означающее действие с целью затмить или превзойти кого-либо. В русскоязычном пространстве чаще звучит глагол "могнуть". Она отметила, что первоначально слово "могнуть" начали использовать в субкультуре луксмаксеров — людей, одержимых собственной внешностью и желанием ее улучшить.По словам Каменевой, сегодня у российских подростков популярностью пользуется выражение "Я тебя могну". Сейчас к понятию внешнего превосходства добавилось превосходство внутреннее: тот, кто "могает", лидирует и по внешней привлекательности, и по внутренней уверенности в себе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, русский язык, россия, молодежь, новости
Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Глагол "могнуть" может стать кандидатом на звание "Слово 2026 года" прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории, сообщила РИА Новости эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева.
Британский словарь Collins ранее выбрал словом года mogging — понятие, возникшее в интернет-среде и означающее действие с целью затмить или превзойти кого-либо. В русскоязычном пространстве чаще звучит глагол "могнуть".
"Могнуть" заслуживает рассмотрения как кандидат на слово 2026 года прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории. Его включение в российский шорт-лист было бы обоснованным. Но у этого мема низкая общественная значимость, только успех в молодежной или мемной культуре", - сказала Каменева.
Она отметила, что первоначально слово "могнуть" начали использовать в субкультуре луксмаксеров — людей, одержимых собственной внешностью и желанием ее улучшить.
По словам Каменевой, сегодня у российских подростков популярностью пользуется выражение "Я тебя могну". Сейчас к понятию внешнего превосходства добавилось превосходство внутреннее: тот, кто "могает", лидирует и по внешней привлекательности, и по внутренней уверенности в себе.
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