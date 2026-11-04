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ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
Руководство Евросоюза рассматривает остатки боеспособного украинского населения в качества "штрафного батальона" своих будущих вооруженных сил. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T11:49
2026-11-04T11:49
2026-11-04T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза рассматривает остатки боеспособного украинского населения в качества "штрафного батальона" своих будущих вооруженных сил. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в Минске на тематической секции "Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы".Иными словами, продолжается стремительная трансформация Евросоюза в агрессивный и недоговороспособный военно-политический блок, подчеркнул он.Как указал замсекретаря Совбеза, на официальном уровне в Европе публично заявляют о приготовлениях к прямому вооруженному столкновению с Россией в ближайшие несколько лет. Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в военно-промышленный комплекс, объемы которых сопоставимы разве что с периодом Второй мировой войны.Серьезную обеспокоенность вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" ряду стран Евросоюза и НАТО, добавил Венедиктов.Всего, начиная с февраля 2022 года, ЕС и его 27 государств-членов предоставили Киеву беспрецедентную поддержку на сумму свыше 240 миллиардов евро, только до конца текущего года Украина получит 30 миллиардов финансовой помощи, сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, мнения, общество, совет безопасности россии , новости, политика, европа
ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ
ЕС рассматривает остатки населения Украины как "штрафбат" своей армии – зампред Совбеза РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза рассматривает остатки боеспособного украинского населения в качества "штрафного батальона" своих будущих вооруженных сил. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в Минске на тематической секции "Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы".
"Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил", - цитирует Венедиктова РИА Новости.
Иными словами, продолжается стремительная трансформация Евросоюза в агрессивный и недоговороспособный военно-политический блок, подчеркнул он.
Как указал замсекретаря Совбеза, на официальном уровне в Европе публично заявляют о приготовлениях к прямому вооруженному столкновению с Россией в ближайшие несколько лет. Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в военно-промышленный комплекс, объемы которых сопоставимы разве что с периодом Второй мировой войны.
Серьезную обеспокоенность вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" ряду стран Евросоюза и НАТО, добавил Венедиктов.
"Мы видим, что Европа попросту загнала себя в угол. Ради нереализуемой, рассчитанной на совсем уж неграмотных обывателей, идеи сдерживания России Евросоюз в ущерб своим интересам расходует колоссальные средства, накачивая Украину оружием", - отметил замсекретаря СБ РФ.
Всего, начиная с февраля 2022 года, ЕС и его 27 государств-членов предоставили Киеву беспрецедентную поддержку на сумму свыше 240 миллиардов евро, только до конца текущего года Украина получит 30 миллиардов финансовой помощи, сказал он.
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