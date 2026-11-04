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Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T21:06
2026-11-04T21:06
2026-11-04T21:43
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его словам, в районе села Солдатское Ракитянского округа дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус. Боевики били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью. Транспортное средство сильно повреждено, добавил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, александр шуваев, происшествия
Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
Ребенок и взрослые погибли в результате удара ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области
21:06 04.11.2026 (обновлено: 21:43 04.11.2026)