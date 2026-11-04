https://crimea.ria.ru/20261104/dron-udaril-po-mikroavtobusu-na-belgorodchine-pogibi-rebenok-i-dvoe-vzroslykh---1160786245.html

Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых

Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T21:06

2026-11-04T21:06

2026-11-04T21:43

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по микроавтобусу погибли трое мирных жителей, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его словам, в районе села Солдатское Ракитянского округа дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус. Боевики били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью. Транспортное средство сильно повреждено, добавил губернатор. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, александр шуваев, происшествия