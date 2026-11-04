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Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
Водитель автобуса погиб в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в Донецке, еще трое водителей ранены. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T11:20
2026-11-04T11:20
алексей кулемзин
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новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автобуса погиб в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в Донецке, еще трое водителей ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, ранения средней степени тяжести получили трое водителей автобусов, добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
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алексей кулемзин, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), донецк, донецкая народная республика (днр)
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса

В Донецке в результате удара дрона по АЗС погиб водитель автобуса

11:20 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автобуса погиб в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в Донецке, еще трое водителей ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Пролетарском районе погиб водитель автобуса - мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении
Кроме того, ранения средней степени тяжести получили трое водителей автобусов, добавил градоначальник.
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Алексей КулемзинКрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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