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Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
Водитель автобуса погиб в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в Донецке, еще трое водителей ранены. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T11:20
2026-11-04T11:20
2026-11-04T11:20
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автобуса погиб в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в Донецке, еще трое водителей ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, ранения средней степени тяжести получили трое водителей автобусов, добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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алексей кулемзин, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), донецк, донецкая народная республика (днр)
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
В Донецке в результате удара дрона по АЗС погиб водитель автобуса