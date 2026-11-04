https://crimea.ria.ru/20261104/detskie-sady-v-krymu-kak-budet-organizovana-rabota-1160785214.html

Детские сады в Крыму: как будет организована работа

Детские сады в Крыму: как будет организована работа - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Детские сады в Крыму: как будет организована работа

О том, как будут работать в городах Крыма детские сады, решения будут приниматься на местах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T18:31

2026-11-04T18:31

2026-11-04T18:41

крым

детский сад

образование в крыму и севастополе

новости крыма

новости севастополя

севастополь

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111663/67/1116636730_0:0:2596:1460_1920x0_80_0_0_bc80db3f98f01c139f788532ca39220b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. О том, как будут работать в городах Крыма детские сады, решения будут приниматься на местах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.При этом стало известно, что в городах Ялта и Саки садики будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили администрации городов на своих каналах в МАКС. В других городах решение еще принимают. В Евпатории дошкольные учреждения перейдут на сокращенный график и откажутся от горячего питания. В Черноморском районе при наличии света детские сады будут функционировать в обычном режиме. В противном случае - сокращенный день.В Севастополе детские сады продолжат работу в штатном режиме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях. В среду глава республики Сергей Аксенов сообщил, что принято решение продлить каникулы в школах Крыма. Ранее сообщалось, что и севастопольские школьники вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261104/krym-bez-sveta-minenergo-rf-derzhit-na-kontrole-situatsiyu-s-elektrosnabzheniem-1160777859.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, детский сад, образование в крыму и севастополе, новости крыма, новости севастополя, севастополь