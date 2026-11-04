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Детские сады в Крыму: как будет организована работа - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Детские сады в Крыму: как будет организована работа
Детские сады в Крыму: как будет организована работа - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Детские сады в Крыму: как будет организована работа
О том, как будут работать в городах Крыма детские сады, решения будут приниматься на местах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T18:31
2026-11-04T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. О том, как будут работать в городах Крыма детские сады, решения будут приниматься на местах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.При этом стало известно, что в городах Ялта и Саки садики будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили администрации городов на своих каналах в МАКС. В других городах решение еще принимают. В Евпатории дошкольные учреждения перейдут на сокращенный график и откажутся от горячего питания. В Черноморском районе при наличии света детские сады будут функционировать в обычном режиме. В противном случае - сокращенный день.В Севастополе детские сады продолжат работу в штатном режиме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях. В среду глава республики Сергей Аксенов сообщил, что принято решение продлить каникулы в школах Крыма. Ранее сообщалось, что и севастопольские школьники вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, детский сад, образование в крыму и севастополе, новости крыма, новости севастополя, севастополь
Детские сады в Крыму: как будет организована работа

Как будут работать детсады в Крыму

18:31 04.11.2026 (обновлено: 18:41 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРебенок в детсаду
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. О том, как будут работать в городах Крыма детские сады, решения будут приниматься на местах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Администрации в муниципальных образованиях самостоятельно принимают решение о режиме работы детских садов – в зависимости от оперативной обстановки", - написал он в своем канале в МАКС.
При этом стало известно, что в городах Ялта и Саки садики будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили администрации городов на своих каналах в МАКС. В других городах решение еще принимают.
В Евпатории дошкольные учреждения перейдут на сокращенный график и откажутся от горячего питания. В Черноморском районе при наличии света детские сады будут функционировать в обычном режиме. В противном случае - сокращенный день.
В Севастополе детские сады продолжат работу в штатном режиме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, власти сделают все необходимое, чтобы обеспечить пребывание детей в дошкольных учреждениях.

"В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков", - уточнил губернатор.

В среду глава республики Сергей Аксенов сообщил, что принято решение продлить каникулы в школах Крыма. Ранее сообщалось, что и севастопольские школьники вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни также работать не будут.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий.
Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.
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Крым без света: Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с электроснабжением
 
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