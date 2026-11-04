https://crimea.ria.ru/20261104/den-narodnogo-edinstva-v-rf-i-otklyucheniya-sveta-v-krymu-glavnoe-za-den-1160785447.html

День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день

День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 04.11.2026

День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день

В России отпраздновали День народного единства. Крым и Севастополь снова остались без света из-за атаки на энергообъекты за пределами полуострова, в обоих... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T21:33

2026-11-04T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отпраздновали День народного единства. Крым и Севастополь снова остались без света из-за атаки на энергообъекты за пределами полуострова, в обоих регионах продлены школьные каникулы. Демократическая партия США победила на выборах в Конгресс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп. На Украине разбиты две электроподстанции и два сухогруза с военным имуществом. ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее. На Украине задержали высокопоставленных силовиков, оказавшихся фигурантами криминальной схемы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День народного единстваВ России отметили День народного единства. По всей стране прошли торжественные, культурные и просветительские мероприятия: концерты, выставки, фестивали, лекции по истории.Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.Также глава государства посетил выставку "Христианския традиция. Наши дни" и выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России".В ходе выступления Путин подчеркнул, что русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России.Он призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости страны.Глава государства также призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России.Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.Также президент в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.Отключения света в Крыму и СевастополеВ ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.О сроках восстановления энергоснабжения пока не сообщается.В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Выборы в СШАВ США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 годаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии. По его мнению, причиной неудачи республиканцев является не военная кампания против Ирана, а высокие цены на топливо. Глава Белого дома также напомнил, что у него есть право вето, которое он будет применять, если демократы будут предлагать "совершенно безумные законопроекты".Представительство России на встрече с Меланией ТрампСпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова должны представить Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если не возникнет сложностей с логистикой, и Лантратова и Дмитриев успеют добраться до Вашингтона, то представлять Россию будут именно они.Удары по объектам на УкраинеВ ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской (750 кВ) и Житомирской (110 кВ) областях.Кроме того, в акватории Черного моря и в порту Одессы поражены два сухогруза с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Атака на склад Ozon в АдыгееУкраинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.В результате удара вспыхнул пожар. В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты.Новый коррупционный скандал на УкраинеНациональное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), нацполиции и офиса генпрокурора к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей.Организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.Заявление Трампа об Иране и ядерном оружииБелый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.По его словам, это не нужно, поскольку Иран "уже разбит на 90%".Смерть Тинто БрассаИтальянский кинорежиссер Тинто Брасс умер в Риме в возрасте 93 лет.Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы. Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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