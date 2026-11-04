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День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 04.11.2026
День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
В России отпраздновали День народного единства. Крым и Севастополь снова остались без света из-за атаки на энергообъекты за пределами полуострова, в обоих... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T21:33
2026-11-04T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отпраздновали День народного единства. Крым и Севастополь снова остались без света из-за атаки на энергообъекты за пределами полуострова, в обоих регионах продлены школьные каникулы. Демократическая партия США победила на выборах в Конгресс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп. На Украине разбиты две электроподстанции и два сухогруза с военным имуществом. ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее. На Украине задержали высокопоставленных силовиков, оказавшихся фигурантами криминальной схемы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День народного единстваВ России отметили День народного единства. По всей стране прошли торжественные, культурные и просветительские мероприятия: концерты, выставки, фестивали, лекции по истории.Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.Также глава государства посетил выставку "Христианския традиция. Наши дни" и выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России".В ходе выступления Путин подчеркнул, что русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России.Он призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости страны.Глава государства также призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России.Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.Также президент в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.Отключения света в Крыму и СевастополеВ ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.О сроках восстановления энергоснабжения пока не сообщается.В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Выборы в СШАВ США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 годаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии. По его мнению, причиной неудачи республиканцев является не военная кампания против Ирана, а высокие цены на топливо. Глава Белого дома также напомнил, что у него есть право вето, которое он будет применять, если демократы будут предлагать "совершенно безумные законопроекты".Представительство России на встрече с Меланией ТрампСпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова должны представить Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если не возникнет сложностей с логистикой, и Лантратова и Дмитриев успеют добраться до Вашингтона, то представлять Россию будут именно они.Удары по объектам на УкраинеВ ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской (750 кВ) и Житомирской (110 кВ) областях.Кроме того, в акватории Черного моря и в порту Одессы поражены два сухогруза с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Атака на склад Ozon в АдыгееУкраинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.В результате удара вспыхнул пожар. В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты.Новый коррупционный скандал на УкраинеНациональное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), нацполиции и офиса генпрокурора к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей.Организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.Заявление Трампа об Иране и ядерном оружииБелый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.По его словам, это не нужно, поскольку Иран "уже разбит на 90%".Смерть Тинто БрассаИтальянский кинорежиссер Тинто Брасс умер в Риме в возрасте 93 лет.Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы. Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, крым, новости, новости крыма, в мире, общество
День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день

День народного единства в РФ и отключения света в Крыму – главное за день

21:33 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отпраздновали День народного единства. Крым и Севастополь снова остались без света из-за атаки на энергообъекты за пределами полуострова, в обоих регионах продлены школьные каникулы. Демократическая партия США победила на выборах в Конгресс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова представят Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп. На Украине разбиты две электроподстанции и два сухогруза с военным имуществом. ВСУ атаковали склад Ozon в Адыгее. На Украине задержали высокопоставленных силовиков, оказавшихся фигурантами криминальной схемы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана. Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

День народного единства

В России отметили День народного единства. По всей стране прошли торжественные, культурные и просветительские мероприятия: концерты, выставки, фестивали, лекции по истории.
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, пообщался с представителями религиозных конфессий, а также с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и юными волонтерами.
Также глава государства посетил выставку "Христианския традиция. Наши дни" и выступил на пленарном заседании международной недели "Народы России".
В ходе выступления Путин подчеркнул, что русский язык и русский народ были и остаются основой государственности России.
Он призвал помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство - это несущая конструкция суверенитета и независимости страны.
Глава государства также призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания стабильности в России.
Путин подчеркнул, что сплоченность всех народов России всегда играла и играет до сих пор ключевую роль в судьбе страны.
Также президент в Кремле вручил госнаграды и премии за вклад в укрепление единства российской нации.
Заявление для СМИ президента Владимира Путина
17:55
Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин

Отключения света в Крыму и Севастополе

В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.
Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов.
О сроках восстановления энергоснабжения пока не сообщается.
В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
18:31
Детские сады в Крыму: как будет организована работа

Выборы в США

В США по результатам промежуточных выборов в Конгресс Демократическая партия получит большинство в обеих палатах парламента, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен слабыми результатами Республиканской партии. По его мнению, причиной неудачи республиканцев является не военная кампания против Ирана, а высокие цены на топливо. Глава Белого дома также напомнил, что у него есть право вето, которое он будет применять, если демократы будут предлагать "совершенно безумные законопроекты".
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
11:36
Попытки Запада расколоть Россию обречены на провал – депутаты ГД

Представительство России на встрече с Меланией Трамп

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова должны представить Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если не возникнет сложностей с логистикой, и Лантратова и Дмитриев успеют добраться до Вашингтона, то представлять Россию будут именно они.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
12:48
Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборов

Удары по объектам на Украине

В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской (750 кВ) и Житомирской (110 кВ) областях.
Кроме того, в акватории Черного моря и в порту Одессы поражены два сухогруза с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.
В Судаке загорелось помещение кафе на 300 квадратах
08:48
Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"

Атака на склад Ozon в Адыгее

Украинские боевики атаковали беспилотником логистический центр Ozonв Адыгейске, сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.
В результате удара вспыхнул пожар. В пресс-службе Ozon сообщили, что всех работников загоревшегося центра эвакуировали, а товары, размещенные там, скроют с витрины маркетплейса. Поставки, следующие в центр в Адыгейске, перенаправят на другие объекты.
Железнодорожный вокзал в Керчи
15:25
Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию

Новый коррупционный скандал на Украине

Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о причастности высокопоставленных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), нацполиции и офиса генпрокурора к "крышеванию" мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и похищениям людей.
Организатором преступной схемы является ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к своему "бизнесу" действующих высокопоставленных офицеров СБУ, чиновников офиса генерального прокурора и национальной полиции, а также представителей криминальной среды.
Под прикрытием правоохранителей участники организации обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотиков, а также незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, фигуранты организовывали спланированные нападения, похищения и нанесение телесных повреждений в интересах преступной организации.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
11:49
ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ

Заявление Трампа об Иране и ядерном оружии

Белый дом не видит необходимости в применении ядерного оружия против Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, это не нужно, поскольку Иран "уже разбит на 90%".
Президент Владимир Путин посетил выставку Православная Русь – к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
16:57
Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском

Смерть Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс умер в Риме в возрасте 93 лет.
Тинто Брасс родился в 1933 году в Милане. В ранний период своего творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах, снимая комедии, киноновеллы, мелодрамы, вестерны и детективы. Но всемирную известность Брасс получил благодаря своим эротическим фильмам.
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Заголовок открываемого материала
21:33День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
21:12Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
21:06Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
21:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:55В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
20:48Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
20:31Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
20:20В Севастополе звучит воздушная тревога
19:56На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
19:37Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
19:19"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов
18:44Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
18:31Детские сады в Крыму: как будет организована работа
18:06Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:55Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
17:47В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:26Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин
17:20Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября
17:10Кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп – заявление Кремля
16:57Путин рассказал детям о святителе Луке Крымском
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