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День Казанской иконы Божией Матери – инфографика - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Инфографика
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День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика - РИА Новости Крым, 04.11.2026
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:31
2026-11-04T08:31
инфографика
религия
христианство
икона казанской божией матери "московская"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение Москвы, 1612).День Казанской иконы не входит в число 12 главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных. В церковном календаре Казанскому образу посвящен не один, а сразу два праздника.О памятном событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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религия, христианство, икона казанской божией матери "московская", инфографика
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика

День Казанской иконы Божией Матери – инфографика РИА Новости Крым

08:31 04.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение Москвы, 1612).
День Казанской иконы не входит в число 12 главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных. В церковном календаре Казанскому образу посвящен не один, а сразу два праздника.
О памятном событии – в инфографике РИА Новости Крым.
День Казанской иконы Божией Матери – инфографикаДень Казанской иконы Божией Матери – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаРелигияХристианствоИкона Казанской Божией Матери "Московская"
 
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