https://crimea.ria.ru/20261104/den-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi--infografika-1160758611.html

День Казанской иконы Божией Матери – инфографика

День Казанской иконы Божией Матери – инфографика - РИА Новости Крым, 04.11.2026

День Казанской иконы Божией Матери – инфографика

День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T08:31

2026-11-04T08:31

2026-11-04T08:31

инфографика

религия

христианство

икона казанской божией матери "московская"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение Москвы, 1612).День Казанской иконы не входит в число 12 главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных. В церковном календаре Казанскому образу посвящен не один, а сразу два праздника.О памятном событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, христианство, икона казанской божией матери "московская", инфографика