https://crimea.ria.ru/20261104/den-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi--infografika-1160758611.html
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика - РИА Новости Крым, 04.11.2026
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:31
2026-11-04T08:31
2026-11-04T08:31
инфографика
религия
христианство
икона казанской божией матери "московская"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160759676_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_f127b1cf51d5ed436a443593b94e473d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. День Казанской иконы Божией Матери посвящен обретению чудотворной святыни. Дата празднования: 21 июля (обретение иконы в Казани, 1579) и 4 ноября (освобождение Москвы, 1612).День Казанской иконы не входит в число 12 главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных. В церковном календаре Казанскому образу посвящен не один, а сразу два праздника.О памятном событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160759676_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e369c23c8a5ddca80aeb774e91aec046.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, христианство, икона казанской божией матери "московская", инфографика
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика
День Казанской иконы Божией Матери – инфографика РИА Новости Крым