https://crimea.ria.ru/20261104/buket-za-4-milliona-shkolnitsa-otdala-aferistam-vse-dengi-roditeley-1160751622.html

Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей

Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей

В Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина". Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T21:12

2026-11-04T21:12

2026-11-04T21:12

кубань

краснодарский край

мошенничество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина". Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным полиции, девушке позвонил якобы курьер цветочного магазина и сообщил, что на ее имя оформлен заказ. Для его подтверждения школьница продиктовала код из смс.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут причастных к преступлению.Жители Крыма за минувшую неделю отдали аферистам более 2,5 млн рублей, сообщали ранее в МВД по республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчанВажен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьВ России детей и подростков атакуют мошенники

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, происшествия