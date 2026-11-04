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Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
В Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина". Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T21:12
2026-11-04T21:12
кубань
краснодарский край
мошенничество
новости
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общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина". Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.По данным полиции, девушке позвонил якобы курьер цветочного магазина и сообщил, что на ее имя оформлен заказ. Для его подтверждения школьница продиктовала код из смс.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут причастных к преступлению.Жители Крыма за минувшую неделю отдали аферистам более 2,5 млн рублей, сообщали ранее в МВД по республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчанВажен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельностьВ России детей и подростков атакуют мошенники
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кубань, краснодарский край, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, происшествия
Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей

На Кубани школьница отдала аферистам 4 миллиона родительских сбережений

21:12 04.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Армавире 16-летняя школьница отдала мошенникам все родительские сбережения после звонка из "цветочного магазина". Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
По данным полиции, девушке позвонил якобы курьер цветочного магазина и сообщил, что на ее имя оформлен заказ. Для его подтверждения школьница продиктовала код из смс.

"Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ, который сообщил, что через банковские счета ее родителей совершаются переводы денег в недружественную страну и им грозит уголовная ответственность. Подросток испугалась, собрала все семейные накопления – 4 млн рублей – и передала курьеру", – сказано в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут причастных к преступлению.
Жители Крыма за минувшую неделю отдали аферистам более 2,5 млн рублей, сообщали ранее в МВД по республике.
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КубаньКраснодарский крайМошенничествоНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоПроисшествия
 
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