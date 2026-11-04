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Большая часть Крыма останется без воды из-за аварии на энергосетях
Большая часть Крыма останется без воды из-за аварии на энергосетях - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Большая часть Крыма останется без воды из-за аварии на энергосетях
В среду в ряде городов и районов Крыма будет ограничено водоснабжение из-за аварии на энергосетях, сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T08:44
2026-11-04T08:44
2026-11-04T08:44
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В среду в ряде городов и районов Крыма будет ограничено водоснабжение из-за аварии на энергосетях, сообщает предприятие "Вода Крыма".В Симферополе в связи с отсутствием штатного электроснабжения на объектах "Воды Крыма" вводится временный график подачи воды: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.Также временные графики подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 введены в Ленинском районе (город Щелкино, села Мысовое, Калиновка, Семеновка).Графики действуют и в Феодосии: Челноковский масив – с 06:00 до 13:00; с 17:00 до 22:00.Кроме того, в среду водоснабжение будет ограничено в Алуште, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском районах, Евпатории, Керчи, Армянске, Саках, Судаке.В Крыму ночью произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами Крыма, сообщило предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Большая часть Крыма останется без воды из-за аварии на энергосетях
В Крыму в ряде городов и районов в среду не будет воды из-за аварии на энергосетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В среду в ряде городов и районов Крыма будет ограничено водоснабжение из-за аварии на энергосетях, сообщает предприятие "Вода Крыма".
"4 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
В Симферополе в связи с отсутствием штатного электроснабжения на объектах "Воды Крыма" вводится временный график подачи воды: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Также временные графики подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 введены в Ленинском районе (город Щелкино, села Мысовое, Калиновка, Семеновка).
Графики действуют и в Феодосии: Челноковский масив – с 06:00 до 13:00; с 17:00 до 22:00.
Кроме того, в среду водоснабжение будет ограничено в Алуште, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском районах, Евпатории, Керчи, Армянске, Саках, Судаке.
В Крыму ночью произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами Крыма, сообщило предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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