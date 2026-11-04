https://crimea.ria.ru/20261104/bolee-700-bespilotnikov-sbili-nochyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1160772939.html

Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ

Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 709 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T09:25

2026-11-04T09:25

2026-11-04T09:25

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 709 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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пво, крым, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя