https://crimea.ria.ru/20261104/bolee-700-bespilotnikov-sbili-nochyu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1160772939.html
Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ
Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 709 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T09:25
2026-11-04T09:25
2026-11-04T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 709 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, крым, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя
Более 700 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РФ
Силы ПВО сбили 709 беспилотников над Крымом и другими регионами за ночь