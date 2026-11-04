https://crimea.ria.ru/20261104/bolee-30-rossiyanok-zaderzhany-v-turtsii-po-obvineniyu-v-narushenii-morali-1160779034.html

Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали

Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении морали

В Анкаре задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства в... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T13:51

2026-11-04T13:51

2026-11-04T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Анкаре задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства в Турции.У задержанных изъяли мобильные телефоны, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону, рассказали в дипмиссии.Сейчас они находятся в депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. В скором времени состоится заседание суда, уточнили в посольстве.Сотрудники российского консульства встретились с соотечественницами. По мере развития ситуации им окажут необходимую помощь, добавили в дипмиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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турция, происшествия, новости, в мире, полиция