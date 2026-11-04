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Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ
Более 30 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после употребления донера в турецкой провинции Хатай на юге страны,... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T12:32
2026-11-04T12:32
отравление
массовое отравление
турция
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после употребления донера в турецкой провинции Хатай на юге страны, восемь из них были госпитализированы, сообщил в среду телеканал NTV.По данным NTV, после обращений посетителей сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства взяли пробы продуктов в заведении.Как уточняет телеканал, муниципальные власти опечатали предприятие до выяснения обстоятельств происшествия. Результаты лабораторных исследований пока ожидаются. Все обратившиеся за медпомощью пациенты после завершения лечения были выписаны из больницы.Донер-кебаб — популярное блюдо турецкой кухни, представляющее собой тонко нарезанное мясо, которое готовят на вертикальном вращающемся вертеле. Для приготовления обычно используют говядину, баранину или курицу. Мясо постепенно срезают с вертела и подают в лепешке, хлебе или на тарелке с овощами, соусами и гарниром. Донер получил широкое распространение в Турции и за ее пределами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отравление, массовое отравление, турция, в мире, происшествия, новости
Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ

Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — NTV

12:32 04.11.2026
 
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Продавец готовит шаурму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после употребления донера в турецкой провинции Хатай на юге страны, восемь из них были госпитализированы, сообщил в среду телеканал NTV.
По данным NTV, после обращений посетителей сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства взяли пробы продуктов в заведении.
"После употребления пищи в заведении все 34 человека обратились в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия... По последним данным, восемь из обратившихся госпитализированы", — говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, муниципальные власти опечатали предприятие до выяснения обстоятельств происшествия. Результаты лабораторных исследований пока ожидаются. Все обратившиеся за медпомощью пациенты после завершения лечения были выписаны из больницы.
Донер-кебаб — популярное блюдо турецкой кухни, представляющее собой тонко нарезанное мясо, которое готовят на вертикальном вращающемся вертеле. Для приготовления обычно используют говядину, баранину или курицу. Мясо постепенно срезают с вертела и подают в лепешке, хлебе или на тарелке с овощами, соусами и гарниром. Донер получил широкое распространение в Турции и за ее пределами.
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