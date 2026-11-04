https://crimea.ria.ru/20261104/bolee-30-chelovek-otravilis-posle-upotrebleniya-donera-na-yuge-turtsii--smi-1160776597.html

Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ

Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Более 30 человек отравились после употребления донера на юге Турции — СМИ

Более 30 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после употребления донера в турецкой провинции Хатай на юге страны,... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T12:32

2026-11-04T12:32

2026-11-04T12:32

отравление

массовое отравление

турция

в мире

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на пищевое отравление после употребления донера в турецкой провинции Хатай на юге страны, восемь из них были госпитализированы, сообщил в среду телеканал NTV.По данным NTV, после обращений посетителей сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства взяли пробы продуктов в заведении.Как уточняет телеканал, муниципальные власти опечатали предприятие до выяснения обстоятельств происшествия. Результаты лабораторных исследований пока ожидаются. Все обратившиеся за медпомощью пациенты после завершения лечения были выписаны из больницы.Донер-кебаб — популярное блюдо турецкой кухни, представляющее собой тонко нарезанное мясо, которое готовят на вертикальном вращающемся вертеле. Для приготовления обычно используют говядину, баранину или курицу. Мясо постепенно срезают с вертела и подают в лепешке, хлебе или на тарелке с овощами, соусами и гарниром. Донер получил широкое распространение в Турции и за ее пределами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отравление, массовое отравление, турция, в мире, происшествия, новости