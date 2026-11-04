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Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
Севастополец Максим Шведюк завоевал серебро всероссийского турнира по боксу, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T18:44
2026-11-04T18:44
2026-11-04T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Максим Шведюк завоевал серебро всероссийского турнира по боксу, сообщает правительство города.В соревнованиях памяти академика Ивана Бардина участвовали 127 спортсменов из 40 регионов. На пути к финалу Максим провел три поединка в весе до 67 килограммов.Боксер тренируется в спортшколе олимпийского резерва №4 под руководством Александра Шведюка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
https://crimea.ria.ru/20261026/sportsmenka-iz-sevastopolya-vo-vtoroy-raz-vyigrala-chempionat-rossii-po-boksu-1160539330.html
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бокс, спорт, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя
Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
Боксер из Севастополя Максим Шведюк завоевал серебро на всероссийском турнире