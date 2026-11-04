https://crimea.ria.ru/20261104/bokser-iz-sevastopolya-zavoeval-serebro-na-vserossiyskom-turnire-1160783028.html

Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире

Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире

Севастополец Максим Шведюк завоевал серебро всероссийского турнира по боксу, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T18:44

2026-11-04T18:44

2026-11-04T18:44

бокс

спорт

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

правительство севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/04/1160782917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed8b3695d01eaa7959cbb5f6b56d0f2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Севастополец Максим Шведюк завоевал серебро всероссийского турнира по боксу, сообщает правительство города.В соревнованиях памяти академика Ивана Бардина участвовали 127 спортсменов из 40 регионов. На пути к финалу Максим провел три поединка в весе до 67 килограммов.Боксер тренируется в спортшколе олимпийского резерва №4 под руководством Александра Шведюка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира Российский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе

https://crimea.ria.ru/20261026/sportsmenka-iz-sevastopolya-vo-vtoroy-raz-vyigrala-chempionat-rossii-po-boksu-1160539330.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бокс, спорт, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя