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Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию - РИА Новости Крым, 04.11.2026
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Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
В среду время отправления автобусов из Симферополя к поездам в Керчь изменено. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T15:25
2026-11-04T15:25
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В среду время отправления автобусов из Симферополя к поездам в Керчь изменено. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Так, по данным компании, к поезду №316 Керчь - Адлер отправление в 14:50 (+30 минут), К поезду №8 Керчь - Санкт-Петербург отправление в 17:00 (+30 минут). К поезду №92 отправление в 17:50 (+30 минут). К поезду №28 отправление в 19:00 (+1 час).Время отправления поездов из Керчи остается неизменным.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 9 ноябряСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябреДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
https://crimea.ria.ru/20261103/v-krym-iz-peterburga-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-v-novogodnie-prazdniki-1160756990.html
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, билеты, расписание поездов в крыму, новости крыма
Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию

Время отправления автобусов из Симферополя к поездам в Керчь изменено

15:25 04.11.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Железнодорожный вокзал в Керчи
Железнодорожный вокзал в Керчи
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В среду время отправления автобусов из Симферополя к поездам в Керчь изменено. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня, 4 ноября, по техническим причинам время отправления автобусов из Симферополя изменено", - говорится в сообщении.
Так, по данным компании, к поезду №316 Керчь - Адлер отправление в 14:50 (+30 минут), К поезду №8 Керчь - Санкт-Петербург отправление в 17:00 (+30 минут). К поезду №92 отправление в 17:50 (+30 минут). К поезду №28 отправление в 19:00 (+1 час).
Время отправления поездов из Керчи остается неизменным.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 9 ноября
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