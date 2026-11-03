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За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России - РИА Новости Крым, 03.11.2026

За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

За период с июля по сентябрь 2026 года в результате украинских атак погибли более 600 мирных жителей России, в том числе более 40 детей. Об этом сообщил в ходе... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T11:19

2026-11-03T11:19

2026-11-03T11:19

родион мирошник

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За период с июля по сентябрь 2026 года в результате украинских атак погибли более 600 мирных жителей России, в том числе более 40 детей. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По информации Мирошника, в третьем квартале 2026 года противник выпустил около 102 тысяч боеприпасов по гражданским объектам в России. Гражданские автобусы были атакованы не менее 117 раз, в результате чего пострадали 282 мирных жителя, в том числе 15 детей. Погибли 34 человека.Кроме того, за три месяца враг не менее 11 раз атаковал территорию Запорожской АЭС. В числе эпизодов - массированные запуски десятков ударных дронов, отметил посол. В результате атак ЗАЭС неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения.С февраля 2022 года в результате атак ВСУ около 37 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, из них 9 213 мирных жителей России погибли, сообщил Мирошник.Ранее он заявил, что украинские формирования преднамеренно атакуют пассажирские автобусы в разных регионах России. С начала года были разбиты более 300 гражданских автобусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известноВСУ убили 22 мирных россиянина за неделюООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник

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родион мирошник, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу