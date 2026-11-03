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За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России - РИА Новости Крым, 03.11.2026
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
За период с июля по сентябрь 2026 года в результате украинских атак погибли более 600 мирных жителей России, в том числе более 40 детей. Об этом сообщил в ходе... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T11:19
2026-11-03T11:19
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родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За период с июля по сентябрь 2026 года в результате украинских атак погибли более 600 мирных жителей России, в том числе более 40 детей. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По информации Мирошника, в третьем квартале 2026 года противник выпустил около 102 тысяч боеприпасов по гражданским объектам в России. Гражданские автобусы были атакованы не менее 117 раз, в результате чего пострадали 282 мирных жителя, в том числе 15 детей. Погибли 34 человека.Кроме того, за три месяца враг не менее 11 раз атаковал территорию Запорожской АЭС. В числе эпизодов - массированные запуски десятков ударных дронов, отметил посол. В результате атак ЗАЭС неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения.С февраля 2022 года в результате атак ВСУ около 37 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, из них 9 213 мирных жителей России погибли, сообщил Мирошник.Ранее он заявил, что украинские формирования преднамеренно атакуют пассажирские автобусы в разных регионах России. С начала года были разбиты более 300 гражданских автобусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известноВСУ убили 22 мирных россиянина за неделюООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
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родион мирошник, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
За три месяца от украинских атак погибли более 600 мирных жителей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. За период с июля по сентябрь 2026 года в результате украинских атак погибли более 600 мирных жителей России, в том числе более 40 детей. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя… От рук украинских нацистов пострадали 265 несовершеннолетних, 42 из них были убиты", - заявил он.
По информации Мирошника, в третьем квартале 2026 года противник выпустил около 102 тысяч боеприпасов по гражданским объектам в России. Гражданские автобусы были атакованы не менее 117 раз, в результате чего пострадали 282 мирных жителя, в том числе 15 детей. Погибли 34 человека.
Кроме того, за три месяца враг не менее 11 раз атаковал территорию Запорожской АЭС. В числе эпизодов - массированные запуски десятков ударных дронов, отметил посол. В результате атак ЗАЭС неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения.
С февраля 2022 года в результате атак ВСУ около 37 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, из них 9 213 мирных жителей России погибли, сообщил Мирошник.
Ранее он заявил, что украинские формирования преднамеренно атакуют
пассажирские автобусы в разных регионах России. С начала года были разбиты более 300 гражданских автобусов.
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