https://crimea.ria.ru/20261103/vtb-rossiyane-nazvali-samye-populyarnye-servisy-s-biometriey-1160735520.html
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:23
2026-11-03T12:23
2026-11-03T12:23
втб
банк
биометрические данные
биометрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет, следует из опроса ВТБ*.Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.По данным банка, уже более 8 миллионов клиентов сдали биометрию.* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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втб, банк, биометрические данные, биометрия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет, следует из опроса ВТБ*.
Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.
В пресс-службе банка уточнили, что больше половины россиян (53%) считают путешествия по лицу (без паспорта, карты и телефона) удобными и простыми. При этом почти 40% опрошенных считают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и без оплаты смартфоном станет повсеместной. Еще 16% предполагают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы. Нейтрально к этой технологии относятся 32%.
По данным банка, уже более 8 миллионов клиентов сдали биометрию.
* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.
**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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