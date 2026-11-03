https://crimea.ria.ru/20261103/vtb-rossiyane-nazvali-samye-populyarnye-servisy-s-biometriey-1160735520.html

ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией

ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией - РИА Новости Крым, 03.11.2026

ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией

Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T12:23

2026-11-03T12:23

2026-11-03T12:23

втб

банк

биометрические данные

биометрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет, следует из опроса ВТБ*.Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.По данным банка, уже более 8 миллионов клиентов сдали биометрию.* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, биометрические данные, биометрия