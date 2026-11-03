Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/vtb-rossiyane-nazvali-samye-populyarnye-servisy-s-biometriey-1160735520.html
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T12:23
2026-11-03T12:23
втб
банк
биометрические данные
биометрия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159767348_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_dc5d68a71d3e2a28f88b4af333566d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет, следует из опроса ВТБ*.Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.По данным банка, уже более 8 миллионов клиентов сдали биометрию.* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159767348_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e98b543a1901e7a511241dcefecff58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, биометрические данные, биометрия

ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией

12:23 03.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска ВТБ-банка в Москве
Вывеска ВТБ-банка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, в топ-5 вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии – от оплаты поездки в метро до посадки на самолет, следует из опроса ВТБ*.
Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах по лицу. 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда – на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде**.
В пресс-службе банка уточнили, что больше половины россиян (53%) считают путешествия по лицу (без паспорта, карты и телефона) удобными и простыми. При этом почти 40% опрошенных считают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и без оплаты смартфоном станет повсеместной. Еще 16% предполагают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы. Нейтрально к этой технологии относятся 32%.
По данным банка, уже более 8 миллионов клиентов сдали биометрию.
* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.
**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТББанкБиометрические данныеБиометрия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Новости Крыма: что происходит со светом на полуострове
12:36Силы ПВО сбили четыре ракеты "Нептун"
12:23ВТБ: россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
12:12Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко
12:01Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент
12:00Крымская ассоциация врачей - на защите прав медработников
12:00В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
11:42Часть Херсонской области осталась без света
11:30Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливо
11:19За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
11:02В Краснодаре будут звучать сирены оповещения
10:58На Крым обрушатся ливни и шквал
10:43Российским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержку
10:31В Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собаку
10:18"Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом
10:12В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
10:00В Крыму двое мужчин и ребенок пошли в лес за грибами и потерялись
09:59Минус четыре ТЭС и два сухогруза: армия РФ нанесла удары по Украине
09:40Два беспилотника сбили над Севастополем
09:34Где заправиться топливом в Крыму 3 ноября по социальной цене
Лента новостейМолния