https://crimea.ria.ru/20261103/vsu-byut-po-mirnym-v-lnr--pogibli-dvoe-detey-i-vzroslye-1160748621.html
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:18
2026-11-03T15:18
2026-11-03T15:18
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39d35799e21215b0ea3798edb1268f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид Пасечник.На автодороге Первомайск — Стаханов при атаке на легковое авто погибли 34-летняя и 39-летняя женщины, а Свердловском муниципалитете враг прицельно ударил по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. Один работник погиб, трое получили ранения.Кроме того, раненые есть в селе Штормовом Новоайдарского муниципалитета при атаке на жилой дом, в Кременском округе – при ударе по легковому автомобилю и по жилому дому. В Славяносербском муниципалитете вслед за рейсовым автобусом неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах. Всего системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей, проинформироал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНРМассированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентовЧетверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_712bf040c6eab85597feb88f3e4ab6ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, происшествия, атаки всу
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
Двое подростков и взрослые погибли в ЛНР при атаках ВСУ в понедельник – Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид Пасечник.
"Неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. В результате циничной атаки погибли 14-летний и 16-летний подростки, еще один 18-летний парень ранен", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
На автодороге Первомайск — Стаханов при атаке на легковое авто погибли 34-летняя и 39-летняя женщины, а Свердловском муниципалитете враг прицельно ударил по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. Один работник погиб, трое получили ранения.
Кроме того, раненые есть в селе Штормовом Новоайдарского муниципалитета при атаке на жилой дом, в Кременском округе – при ударе по легковому автомобилю и по жилому дому. В Славяносербском муниципалитете вслед за рейсовым автобусом неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.
Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах. Всего системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей, проинформироал Пасечник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: