https://crimea.ria.ru/20261103/vsu-byut-po-mirnym-v-lnr--pogibli-dvoe-detey-i-vzroslye-1160748621.html

ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые

ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 03.11.2026

ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые

Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T15:18

2026-11-03T15:18

2026-11-03T15:18

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид Пасечник.На автодороге Первомайск — Стаханов при атаке на легковое авто погибли 34-летняя и 39-летняя женщины, а Свердловском муниципалитете враг прицельно ударил по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. Один работник погиб, трое получили ранения.Кроме того, раненые есть в селе Штормовом Новоайдарского муниципалитета при атаке на жилой дом, в Кременском округе – при ударе по легковому автомобилю и по жилому дому. В Славяносербском муниципалитете вслед за рейсовым автобусом неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах. Всего системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей, проинформироал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНРМассированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентовЧетверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, происшествия, атаки всу