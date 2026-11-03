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ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T15:18
2026-11-03T15:18
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид Пасечник.На автодороге Первомайск — Стаханов при атаке на легковое авто погибли 34-летняя и 39-летняя женщины, а Свердловском муниципалитете враг прицельно ударил по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. Один работник погиб, трое получили ранения.Кроме того, раненые есть в селе Штормовом Новоайдарского муниципалитета при атаке на жилой дом, в Кременском округе – при ударе по легковому автомобилю и по жилому дому. В Славяносербском муниципалитете вслед за рейсовым автобусом неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах. Всего системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей, проинформироал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНРМассированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентовЧетверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, происшествия, атаки всу
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые

Двое подростков и взрослые погибли в ЛНР при атаках ВСУ в понедельник – Пасечник

15:18 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков и взрослые погибли, еще двадцать человек ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ, сообщает во вторник глава региона Леонид Пасечник.
"Неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. В результате циничной атаки погибли 14-летний и 16-летний подростки, еще один 18-летний парень ранен", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
На автодороге Первомайск — Стаханов при атаке на легковое авто погибли 34-летняя и 39-летняя женщины, а Свердловском муниципалитете враг прицельно ударил по энергетикам, которые выполняли работы на электросетях. Один работник погиб, трое получили ранения.
Кроме того, раненые есть в селе Штормовом Новоайдарского муниципалитета при атаке на жилой дом, в Кременском округе – при ударе по легковому автомобилю и по жилому дому. В Славяносербском муниципалитете вслед за рейсовым автобусом неонацисты атаковали пассажирскую "Газель", следовавшую по маршруту Луганск — Желтое, пострадал один человек.
Под огнем врага также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Беловодском, Антрацитовском муниципальных округах. Всего системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 60 воздушных целей, проинформироал Пасечник.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовости СВОПроисшествияАтаки ВСУ
 
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