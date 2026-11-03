https://crimea.ria.ru/20261103/vsu-atakovali-obekty-energetiki--sevastopol-bez-sveta-1160730026.html

ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света

ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света - РИА Новости Крым, 03.11.2026

ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света

ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе во вторник действуют ограничения на подачу... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T08:56

2026-11-03T08:56

2026-11-03T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе во вторник действуют ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться графика "2 часа через 6". Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим."Работает оперативный штаб. Как только появится возможность определить хотя бы примерные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет опубликована", - заверил он.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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