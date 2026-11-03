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ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света
ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света
ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе во вторник действуют ограничения на подачу... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:56
2026-11-03T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе во вторник действуют ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться графика "2 часа через 6". Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим."Работает оперативный штаб. Как только появится возможность определить хотя бы примерные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет опубликована", - заверил он.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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севастополь, михаил развожаев, энергосистема крыма, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света

Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на объекты энергетики за пределами региона

08:56 03.11.2026 (обновлено: 09:07 03.11.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСКатер в Севастополе
Катер в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе во вторник действуют ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Этой ночью вновь был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии", - написал губернатор в своем канале в МАКС.

По словам Развожаева, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться графика "2 часа через 6". Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим.
"Работает оперативный штаб. Как только появится возможность определить хотя бы примерные сроки и порядок возвращения к графикам, информация сразу же будет опубликована", - заверил он.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Саках и других городах.
По информации администрации крымской столицы, из-за отсутствия электроэнергии общественный электротранспорт меняет схему движения.
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