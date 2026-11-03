https://crimea.ria.ru/20261103/vsu-atakovali-neftepererabatyvayuschiy-zavod-v-yaroslavle-raneny-dva-sotrudnika-1160729829.html
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника
По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание. Кроме того, пострадали и жилые дома. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:40
2026-11-03T08:40
2026-11-03T08:40
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По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание. Кроме того, пострадали и жилые дома."Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей", - проинформировал Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника
Евраев: в Ярославле при атаке ВСУ на нефтеперерабатывающий завод пострадали два человека