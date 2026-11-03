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ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника - РИА Новости Крым, 03.11.2026
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника
По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание. Кроме того, пострадали и жилые дома. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T08:40
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ярославль
новости сво
происшествия
михаил евраев
нпз
атаки всу
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По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание. Кроме того, пострадали и жилые дома."Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей", - проинформировал Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославль, новости сво, происшествия, михаил евраев, нпз, атаки всу
ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудника

Евраев: в Ярославле при атаке ВСУ на нефтеперерабатывающий завод пострадали два человека

08:40 03.11.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Два сотрудника НПЗ получили ранения в результате масштабной атаки ВСУ на Ярославль. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Сегодня ночью силы РЭБ и ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего – 124 беспилотника... Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы", - написал Евраев в канале в МАКС.

По его словам, в результате атаки повреждена инфраструктура НПЗ. Спецслужбы ликвидируют возгорание. Кроме того, пострадали и жилые дома.
"Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей", - проинформировал Евраев.
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