https://crimea.ria.ru/20261103/vremya-reagirovaniya-na-informatsionnye-riski-sokratyat-do-4-chasov-1160755037.html

Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов

Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов

В России сократят время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T16:20

2026-11-03T16:20

2026-11-03T16:20

россия

татьяна голикова

новости

межнациональные отношения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В России сократят время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.По словам Голиковой, срок реагирования на такие риски сократится до 4 часов, сейчас он составляет до 10 дней.Она отметила, что в регионы направлены новые методические рекомендации о порядке реагирования на выявленные системой мониторинга конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.В ходе заседания президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы местные власти реагировали на риски в сфере межнациональных отношений вовремя и профессионально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, новости, межнациональные отношения