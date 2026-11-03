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Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов
Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов
В России сократят время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T16:20
2026-11-03T16:20
россия
татьяна голикова
новости
межнациональные отношения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В России сократят время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.По словам Голиковой, срок реагирования на такие риски сократится до 4 часов, сейчас он составляет до 10 дней.Она отметила, что в регионы направлены новые методические рекомендации о порядке реагирования на выявленные системой мониторинга конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.В ходе заседания президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы местные власти реагировали на риски в сфере межнациональных отношений вовремя и профессионально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, татьяна голикова, новости, межнациональные отношения
Время реагирования на информационные риски сократят до 4 часов

Время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений сократят

16:20 03.11.2026
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В России сократят время реагирования на информационные риски в сфере межнациональных отношений. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
По словам Голиковой, срок реагирования на такие риски сократится до 4 часов, сейчас он составляет до 10 дней.
"В ближайшее время мы утвердим новое положение о системе мониторинга, в котором в том числе получат уже нормативное закрепление те позитивные моменты, которые мы отработали, а также сроки реагирования регионами на выявленные информационные риски - не более 4 часов", - отметила Голикова.
Она отметила, что в регионы направлены новые методические рекомендации о порядке реагирования на выявленные системой мониторинга конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
В ходе заседания президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы местные власти реагировали на риски в сфере межнациональных отношений вовремя и профессионально.
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РоссияТатьяна ГоликоваНовостиМежнациональные отношения
 
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