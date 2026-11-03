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В США началось голосование на выборах в Конгресс

В США началось голосование на выборах в Конгресс - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В США началось голосование на выборах в Конгресс

В ряде восточных штатов США стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T14:34

2026-11-03T14:34

2026-11-03T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В ряде восточных штатов США стартовало голосование на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает РИА Новости.Во вторник избирательные участки открылись в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Вирджинии, а также в Вермонте.Значительная часть избирателей - почти 50 из 210 миллионов - уже воспользовалась возможностью проголосовать досрочно.В рамках промежуточных выборов в Конгресс будут избраны все 435 членов палаты представителей (нижняя палата), а также 35 из 100 членов сената (верхняя палата).Демократической партии достаточно увеличить свое представительство в нижней палате всего на четыре места по сравнению с нынешними 214, чтобы достичь необходимого для большинства порога в 218 мест.В верхней палате республиканцам можно потерять не более трех мест, чтобы сохранить контроль над ней.Если демократы получат контроль над конгрессом, они смогут блокировать законодательную повестку президента США Дональда Трампа, проводить расследования в отношении его администрации и ограничивать государственные расходы. Контроль над сенатом также позволит им блокировать назначения предложенных президентом кандидатов на государственные должности.Трамп накануне дня голосования заявил, что готов к такому раскладу, который, по его словам, является обычным для американской политики. Он пообещал, что станет "мистером вето" для законодательных инициатив демократов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, конгресс сша, выборы, новости, в мире